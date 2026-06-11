Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через загрозу балістики (оновлено)
Пізно ввечері 11 червня по всій територій України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичного озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Загроза пусків балістичних ракет
"Загроза застосування балістичного озброєння", - попередили Повітряні сили ЗСУ о 23:31.
Оновлення
О 23:43 пішли відбої загрози застосування ворогом балістичного озброєння.
Нагадаємо, що також у низці областей зберігається загроза російських ударних дронів.
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Fish Man
показати весь коментар11.06.2026 23:38 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Vitaliy Mauler #573781
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Михайло Иляш
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