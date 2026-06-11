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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через загрозу балістики (оновлено)

По всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Пізно ввечері 11 червня по всій територій України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Загроза пусків балістичних ракет 

"Загроза застосування балістичного озброєння", - попередили Повітряні сили ЗСУ о 23:31. 

Оновлення

О 23:43 пішли відбої загрози застосування ворогом балістичного озброєння. 

Нагадаємо, що також у низці областей зберігається загроза російських ударних дронів. 

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Повітряні сили (3464) повітряна тривога (979) балістичні ракети (604)
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11.06.2026 23:38 Відповісти
Вже відбій.
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11.06.2026 23:44 Відповісти
Нага балістика в Ізраїлі на рахунках ОБРАНОГО НАРОДУ))
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11.06.2026 23:57 Відповісти
 
 