Впервые воздушную тревогу объявили в Омской области РФ
В Омской области России впервые объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.
Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
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Об опасности предупреждал, в частности, губернатор сибирского региона Виталий Хоценко.
Жители Омска также говорят, что получали SMS с предупреждением о ракетной опасности.
От Омска до границы с Украиной более 2 тысяч километров.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетного удара по Чебоксарам.
- Впоследствии стало известно, что завод в Чебоксарах понес катастрофическиеразрушения.
- Также в ночь на среду, 10 июня 2026 года, была атакована Самарская область РФ. После атаки горит Куйбышевский НПЗ.
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