Впервые воздушную тревогу объявили в Омской области РФ

В Омской области России впервые объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Об опасности предупреждал, в частности, губернатор сибирского региона Виталий Хоценко.

Жители Омска также говорят, что получали SMS с предупреждением о ракетной опасности.

От Омска до границы с Украиной более 2 тысяч километров.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетного удара по Чебоксарам.

Впоследствии стало известно, что завод в Чебоксарах понес катастрофическиеразрушения.

Также в ночь на среду, 10 июня 2026 года, была атакована Самарская область РФ. После атаки горит Куйбышевский НПЗ.

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