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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Впервые воздушную тревогу объявили в Омской области РФ

Воздушную тревогу впервые объявили в Омской области РФ

В Омской области России впервые объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Об опасности предупреждал, в частности, губернатор сибирского региона Виталий Хоценко.

Воздушную тревогу впервые объявили в Омской области РФ

Жители Омска также говорят, что получали SMS с предупреждением о ракетной опасности.

Воздушную тревогу впервые объявили в Омской области РФ

От Омска до границы с Украиной более 2 тысяч километров.

Читайте: Крупнейший в России энергохолдинг предупредил об угрозе дефолта

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетного удара по Чебоксарам.
  • Впоследствии стало известно, что завод в Чебоксарах понес катастрофическиеразрушения.
  • Также в ночь на среду, 10 июня 2026 года, была атакована Самарская область РФ. После атаки горит Куйбышевский НПЗ.

Читайте: Украина будет запускать по РФ по 600 дронов и ракет, и тогда россияне почувствуют эту войну, - Зеленский

Автор: 

россия (97878) воздушная тревога (847)
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Топ комментарии
+4
У свіностополі знищена 'панорама поразки'. Чим тепер гардіцца будуть? 🤣🤣🤣
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10.06.2026 09:56 Ответить
+3
Треба ж колись починати...
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10.06.2026 09:56 Ответить
+3
з тернету рашистів (дослівно):
"Сегодня ночью БПЛА самолётного типа целенаправленно ударил по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Враг нанёс удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя.

На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен…"
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10.06.2026 10:04 Ответить
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Треба ж колись починати...
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10.06.2026 09:56 Ответить
Будемо чекать Новосибірська, Хабаровська, і Красноярська... (До речі - вчора дивився "Вокс Верітатіс". Там якийсь "молодий чемергес", із Єкатеринбурга, розказував, що "ракетную апаснасть" УЖЕ оголошували у Якутську...).
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10.06.2026 10:02 Ответить
У свіностополі знищена 'панорама поразки'. Чим тепер гардіцца будуть? 🤣🤣🤣
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10.06.2026 09:56 Ответить
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10.06.2026 09:59 Ответить
Нехай порожніми бензобаками пишаються.
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10.06.2026 10:00 Ответить
з тернету рашистів (дослівно):
"Сегодня ночью БПЛА самолётного типа целенаправленно ударил по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Враг нанёс удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя.

На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен…"
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10.06.2026 10:04 Ответить
при цьому рашисти сором'язливо замовчують, що знаходится та куди прилетіло поруч, а також скіко забаранено рашистських окупантів при цьому
панорама - наслідки криводупого ребу кацапів
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10.06.2026 10:17 Ответить
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10.06.2026 10:27 Ответить
Там більшість матросів були українці, і матрос Кошка. Це наша панорама, а не москалів.
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10.06.2026 10:31 Ответить
Тепер буде нова панорама - дохлі свині 😂😂😂
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10.06.2026 10:35 Ответить
Ну бо там жирна ціль, про яку мріє Роман Цимбалюк - Омскій НПЗ.
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10.06.2026 09:56 Ответить
Зі святом вас, омчане!
Дай Боже вам такого свята по 5 разів на день і по 7 разів у ночи.
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10.06.2026 09:58 Ответить
Мерзенний правослабний гурт 25.17 звідти. Радує що їх вотчину промацали 😁
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10.06.2026 10:01 Ответить
омська протока?
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10.06.2026 10:00 Ответить
Ну как говорят кацапы с почином😁
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10.06.2026 10:08 Ответить
Ось що зробили дві ракети, і буде табун, якщо шпігельшнауцер не буде кіздіть гроші.
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10.06.2026 10:32 Ответить
 
 