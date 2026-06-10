УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Атака дронів на регіони РФ
1 063 16

Вперше повітряну тривогу оголошували в Омській області РФ

Повітряну тривогу вперше оголошували в Омській області РФ

В Омській області Росії вперше оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Про небезпеку попереджав, зокрема, губернатор сибірського регіону Віталія Хоценко.

Повітряну тривогу вперше оголошували в Омській області РФ

Жителі Омьска також кажуть, що отримували SMS із попередженням про ракетну небезпеку.

Повітряну тривогу вперше оголошували в Омській області РФ

Від Омська до кордону з Україною понад 2 тисячі кілометрів.

Читайте: Найбільший у Росії енергохолдинг попередив про загрозу дефолту

Що передувало?

  • Як повідомлялося, оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" горить після ракетної атаки на Чебоксари.
  • Згодом стало відомо, що завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань.
  • Також у ніч проти середи, 10 червня 2026 року, було атаковано Самарську область РФ. Після атаки горить Куйбишевський НПЗ.

Читайте: Україна запускатиме по РФ по 600 дронів і ракет, і тоді росіяни відчують цю війну, - Зеленський

Автор: 

росія (70393) повітряна тривога (979)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
У свіностополі знищена 'панорама поразки'. Чим тепер гардіцца будуть? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.06.2026 09:56 Відповісти
+3
Треба ж колись починати...
показати весь коментар
10.06.2026 09:56 Відповісти
+3
з тернету рашистів (дослівно):
"Сегодня ночью БПЛА самолётного типа целенаправленно ударил по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Враг нанёс удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя.

На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен…"
показати весь коментар
10.06.2026 10:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба ж колись починати...
показати весь коментар
10.06.2026 09:56 Відповісти
Будемо чекать Новосибірська, Хабаровська, і Красноярська... (До речі - вчора дивився "Вокс Верітатіс". Там якийсь "молодий чемергес", із Єкатеринбурга, розказував, що "ракетную апаснасть" УЖЕ оголошували у Якутську...).
показати весь коментар
10.06.2026 10:02 Відповісти
У свіностополі знищена 'панорама поразки'. Чим тепер гардіцца будуть? 🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.06.2026 09:56 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2026 09:59 Відповісти
Нехай порожніми бензобаками пишаються.
показати весь коментар
10.06.2026 10:00 Відповісти
з тернету рашистів (дослівно):
"Сегодня ночью БПЛА самолётного типа целенаправленно ударил по зданию Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Враг нанёс удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя.

На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен…"
показати весь коментар
10.06.2026 10:04 Відповісти
при цьому рашисти сором'язливо замовчують, що знаходится та куди прилетіло поруч, а також скіко забаранено рашистських окупантів при цьому
панорама - наслідки криводупого ребу кацапів
показати весь коментар
10.06.2026 10:17 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2026 10:27 Відповісти
Там більшість матросів були українці, і матрос Кошка. Це наша панорама, а не москалів.
показати весь коментар
10.06.2026 10:31 Відповісти
Тепер буде нова панорама - дохлі свині 😂😂😂
показати весь коментар
10.06.2026 10:35 Відповісти
Ну бо там жирна ціль, про яку мріє Роман Цимбалюк - Омскій НПЗ.
показати весь коментар
10.06.2026 09:56 Відповісти
Зі святом вас, омчане!
Дай Боже вам такого свята по 5 разів на день і по 7 разів у ночи.
показати весь коментар
10.06.2026 09:58 Відповісти
Мерзенний правослабний гурт 25.17 звідти. Радує що їх вотчину промацали 😁
показати весь коментар
10.06.2026 10:01 Відповісти
омська протока?
показати весь коментар
10.06.2026 10:00 Відповісти
Ну как говорят кацапы с почином😁
показати весь коментар
10.06.2026 10:08 Відповісти
Ось що зробили дві ракети, і буде табун, якщо шпігельшнауцер не буде кіздіть гроші.
показати весь коментар
10.06.2026 10:32 Відповісти
 
 