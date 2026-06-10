Вперше повітряну тривогу оголошували в Омській області РФ
В Омській області Росії вперше оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Про небезпеку попереджав, зокрема, губернатор сибірського регіону Віталія Хоценко.
Жителі Омьска також кажуть, що отримували SMS із попередженням про ракетну небезпеку.
Від Омська до кордону з Україною понад 2 тисячі кілометрів.
Що передувало?
- Як повідомлялося, оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" горить після ракетної атаки на Чебоксари.
- Згодом стало відомо, що завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань.
- Також у ніч проти середи, 10 червня 2026 року, було атаковано Самарську область РФ. Після атаки горить Куйбишевський НПЗ.
Топ коментарі
+4 Artcore
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+3 Прощай немытая раССея
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+3 Wild MadDog
показати весь коментар10.06.2026 10:04 Відповісти Посилання
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