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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 380 120 человек (+1 300 за сутки), 12 014 танков, 43 865 артиллерийских систем, 24 728 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 380 120 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 380 120 (+1 300) человек (ликвидировано и ранено);

  • танков – 12 014 (+4) шт.

  • боевых бронированных машин – 24 728 (+1) шт.

  • артиллерийских систем – 43 865 (+78) ед.

  • РСЗО – 1 861 (+2) ед.

  • средства ПВО – 1 417 (+1) ед.

  • самолетов – 436 (+0) шт.

  • вертолетов – 353 (+0) шт.

  • наземных робототехнических комплексов – 1 636 (+8) шт.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 344 869 (+2 218) шт.

  • крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.

  • корабли / катера – 33 (+0) шт.

  • подводные лодки – 2 (+0) шт.

  • автомобильная техника и автоцистерны – 105 850 (+352) шт. 

  • специальная техника – 4 280 (+3) ед.

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потери врага по состоянию на 12 июня

Автор: 

армия РФ (23049) Генштаб ВС (8176) ликвидация (4403) уничтожение (10021)
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.06.2026 06:50 Ответить
Рано чи пізно кацапи видохнуться
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12.06.2026 07:00 Ответить
Окуповані території відіграють окрему роль. Близько 2,9 мільйона чоловіків 25-60 років формально залишаються на обліку, але фізично недоступні.
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12.06.2026 07:43 Ответить
Виїхали за кордон1,3 млн Недоступні
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12.06.2026 07:47 Ответить
))) менше 1300 за добу вже не паде) Тренд)
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12.06.2026 07:25 Ответить
Стабильность - признак профессионалов
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12.06.2026 08:19 Ответить
Минув 4496 день москальсько-української війни.
449!!!! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Броня мінімум, НРК та ППО норм, спецтехніка файно, арта та логістика супер.
Загальна результативність ППО перевалила за 350 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 380 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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12.06.2026 08:43 Ответить
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12.06.2026 08:45 Ответить
 
 