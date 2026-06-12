Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 380 120 человек (+1 300 за сутки), 12 014 танков, 43 865 артиллерийских систем, 24 728 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 380 120 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 380 120 (+1 300) человек (ликвидировано и ранено);

танков – 12 014 (+4) шт.

боевых бронированных машин – 24 728 (+1) шт.

артиллерийских систем – 43 865 (+78) ед.

РСЗО – 1 861 (+2) ед.

средства ПВО – 1 417 (+1) ед.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 1 636 (+8) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 344 869 (+2 218) шт.

крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 105 850 (+352) шт.

специальная техника – 4 280 (+3) ед.

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