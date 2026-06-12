Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 380 120 человек (+1 300 за сутки), 12 014 танков, 43 865 артиллерийских систем, 24 728 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 380 120 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 380 120 (+1 300) человек (ликвидировано и ранено);
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танков – 12 014 (+4) шт.
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боевых бронированных машин – 24 728 (+1) шт.
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артиллерийских систем – 43 865 (+78) ед.
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РСЗО – 1 861 (+2) ед.
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средства ПВО – 1 417 (+1) ед.
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самолетов – 436 (+0) шт.
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вертолетов – 353 (+0) шт.
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наземных робототехнических комплексов – 1 636 (+8) шт.
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 344 869 (+2 218) шт.
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крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.
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корабли / катера – 33 (+0) шт.
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подводные лодки – 2 (+0) шт.
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автомобильная техника и автоцистерны – 105 850 (+352) шт.
- специальная техника – 4 280 (+3) ед.
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449!!!! одиниць знищеної техніки та 1300! чумардосів за день.
Броня мінімум, НРК та ППО норм, спецтехніка файно, арта та логістика супер.
Загальна результативність ППО перевалила за 350 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 380 000 це більше ніж все міське населення Омської області.