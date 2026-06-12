Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 380 120 осіб (+1 300 за добу), 12 014 танків, 43 865 артсистем, 24 728 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 378 820 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 380 120 (+1 300) осіб (ліквідовано та поранено);

танків – 12 014 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 728 (+1) од.

артилерійських систем – 43 865 (+78) од.

РСЗВ – 1 861 (+2) од.

засоби ППО – 1 417 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 636 (+8) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 344 869 (+2 218) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 105 850 (+352) од.

спеціальна техніка – 4 280 (+3) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони "Червоної калини" знищили групу ворожих мотоштурмовиків. ВIДЕО