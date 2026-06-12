УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10360 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
874 3

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 380 120 осіб (+1 300 за добу), 12 014 танків, 43 865 артсистем, 24 728 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 378 820 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 380 120 (+1 300) осіб (ліквідовано та поранено);

  • танків – 12 014 (+4) од.

  • бойових броньованих машин – 24 728 (+1) од.

  • артилерійських систем – 43 865 (+78) од.

  • РСЗВ – 1 861 (+2) од.

  • засоби ППО – 1 417 (+1) од.

  • літаків – 436 (+0) од.

  • гелікоптерів – 353 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів – 1 636 (+8) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 344 869 (+2 218) од.

  • крилаті ракети  – 4 733 (+0) од.

  • кораблі / катери – 33 (+0) од.

  • підводні човни  – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 105 850 (+352) од. 

  • спеціальна техніка – 4 280 (+3) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони "Червоної калини" знищили групу ворожих мотоштурмовиків. ВIДЕО

втрати ворога га 12 червня

Автор: 

армія рф (21267) Генштаб ЗС (8482) ліквідація (4791) знищення (10338)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
12.06.2026 06:50 Відповісти
Рано чи пізно кацапи видохнуться
показати весь коментар
12.06.2026 07:00 Відповісти
))) менше 1300 за добу вже не паде) Тренд)
показати весь коментар
12.06.2026 07:25 Відповісти
 
 