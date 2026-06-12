Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 380 120 осіб (+1 300 за добу), 12 014 танків, 43 865 артсистем, 24 728 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 378 820 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 380 120 (+1 300) осіб (ліквідовано та поранено);
-
танків – 12 014 (+4) од.
-
бойових броньованих машин – 24 728 (+1) од.
-
артилерійських систем – 43 865 (+78) од.
-
РСЗВ – 1 861 (+2) од.
-
засоби ППО – 1 417 (+1) од.
-
літаків – 436 (+0) од.
-
гелікоптерів – 353 (+0) од.
-
наземних робототехнічних комплексів – 1 636 (+8) од.
-
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 344 869 (+2 218) од.
-
крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
-
кораблі / катери – 33 (+0) од.
-
підводні човни – 2 (+0) од.
-
автомобільна техніка та автоцистерни – 105 850 (+352) од.
- спеціальна техніка – 4 280 (+3) од.
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tarasii smila #448870
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