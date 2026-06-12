ПВО сбила 102 дрона из 117, зафиксированы попадания, - Воздушные силы

В ночь на 12 июня РФ атаковала Украину 117 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Пуски БПЛА зафиксированы со следующих направлений:

Орел, Курск, Миллерово – РФ;

Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 8 локациях.

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