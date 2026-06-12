РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12122 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
204 1

ПВО сбила 102 дрона из 117, зафиксированы попадания, - Воздушные силы

В ночь на 12 июня РФ атаковала Украину 117 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пуски БПЛА зафиксированы со следующих направлений:

  • Орел, Курск, Миллерово – РФ;
  • Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 102 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Ночная атака РФ: сотни дронов, ПВО Украины сбила 102 Shahed

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 8 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за угрозы баллистики (обновлено)

Автор: 

беспилотник (5309) ПВО (3740) Воздушные силы (3134)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 