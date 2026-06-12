ППО збила 102 дрони зі 117, зафіксовані влучання, - Повітряні сили

У ніч на 12 червня РФ атакувала Україну 117 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пуски БпЛА зафіксовані з напрямків:

Орел, Курськ, Міллерово – РФ;

Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через загрозу балістики (оновлено)