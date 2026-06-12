Более 200 километров дорог на Херсонщине закрыли антидроновыми сетками

В Херсонской области антидроновыми сетками защитили более 206 километров автомобильных дорог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин по итогам совещания с автоперевозчиками по вопросам безопасности пассажирских перевозок. По словам Прокудина, российские войска продолжают атаковать беспилотниками пассажирский транспорт в Херсоне и области.

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Антидроновую защиту обустраивают на логистических маршрутах

В настоящее время в области продолжается работа по созданию антидроновой защиты на основных логистических маршрутах.

"Системная работа дает ощутимые результаты — на сегодняшний день сетками уже закрыто более 200 километров автодорог области", - отметил Прокудин.

По его словам, сейчас основное внимание уделяют наиболее уязвимым участкам дорог между населенными пунктами и в областном центре.

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Водителей обеспечат средствами защиты и системами обнаружения дронов

Помимо установки защитных сеток, в области планируют усилить безопасность перевозчиков.

В частности, водителей обеспечат средствами индивидуальной защиты, а также техническими средствами для обнаружения беспилотников и отслеживания дронной угрозы.

В Херсонской ОГА отмечают, что, несмотря на постоянные атаки российских беспилотников, пассажирские перевозки в регионе должны продолжаться, поскольку они остаются критически важными для жителей области.

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