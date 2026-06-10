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Новости Антидроновая защита
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Дороги на Волыни у границы с Беларусью закроют антидроновыми сетками

Антидроновыми сетками закроют дороги на Волыни недалеко от Беларуси

В приграничных общинах Волынской области вдоль отдельных участков дорог установят антидроновые сетки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Волынской ОГА Роман Романюк.

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Сетки появятся вблизи границы

По словам чиновника, новые защитные конструкции будут устанавливаться на определенных участках дорог, в частности в Шацкой громаде.

Романюк отметил, что подготовка оборонительных рубежей на Волыни началась еще до начала полномасштабного вторжения России. Сейчас в области уже обустроены инженерные заграждения и укреплены оборонительные позиции.

"Мы должны быть максимально готовы к любому развитию событий. Волынь сегодня является одной из наиболее подготовленных приграничных областей Украины, и эту работу необходимо продолжать", – подчеркнул он.

Читайте: На прифронтовых дорогах Украины уже обустроили более 820 км антидроновой защиты, - Федоров

Власти объяснили цель нововведения

Глава ОГА признал, что установка антидроновых сеток вызывает беспокойство среди части местных жителей.

По его словам, люди часто воспринимают такие работы как признак повышенной опасности.

"Дай Бог, чтобы они не понадобились в использовании. Но мы должны быть готовы в любом случае", – сказал Романюк.

Он добавил, что оборонительные сооружения, инженерные заграждения и новые защитные элементы должны усилить безопасность приграничных территорий и служить дополнительным фактором сдерживания потенциальных угроз со стороны Беларуси.

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Беларусь (8065) граница (5391) защита (238) дроны (7339) Волынская область (1098)
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Нарешті і до Волині дісталася країна зелених мрій. Дуже важко при Порошенко жилося, повально всі стомилися від війни, доїдали останніх пів вареника. А тут на восьмому році керування країною Голобородька' закінчилася епоха бідності, що навіть з'явилися мільярди на сітки.
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10.06.2026 15:10 Ответить
краще на Сумщині закрийте ! на Волині що дрони літають ?
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10.06.2026 15:18 Ответить
молодці!! Дуже доцільне використання грошей, це як військова адміністрація Київа розпиляла бюджет на спорудження вогневих рубежів по окружній після 23го року......
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10.06.2026 15:33 Ответить
 
 