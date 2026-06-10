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Новини Антидроновий захист
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Дороги на Волині біля кордону з Білоруссю закриють антидроновими сітками

Антидроновими сітками закриють дороги на Волині неподалік Білорусі

У прикордонних громадах Волинської області встановлять антидронові сітки вздовж окремих ділянок доріг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив  т.в.о голови Волинської ОВА Роман Романюк.

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Сітки з’являться поблизу кордону

За словами посадовця, нові захисні конструкції встановлюватимуть на визначених ділянках доріг, зокрема у Шацькій громаді.

Романюк зазначив, що підготовка оборонних рубежів на Волині розпочалася ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі в області вже облаштовані інженерні загородження та укріплені оборонні позиції.

"Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати", – наголосив він.

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У владі пояснили мету нововведення

Очільник ОВА визнав, що встановлення антидронових сіток викликає занепокоєння серед частини місцевих жителів.

За його словами, люди часто сприймають такі роботи як ознаку підвищеної небезпеки.

"Дай Боже, щоб вони не знадобилися у використанні. Але ми маємо бути готові в будь-якому разі", – сказав Романюк.

Він додав, що оборонні споруди, інженерні загородження та нові захисні елементи мають посилити безпеку прикордонних територій і слугувати додатковим фактором стримування потенційних загроз з боку Білорусі.

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Автор: 

Білорусь (8149) кордон (5002) захист (277) дрони (8405) Волинська область (976)
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Нарешті і до Волині дісталася країна зелених мрій. Дуже важко при Порошенко жилося, повально всі стомилися від війни, доїдали останніх пів вареника. А тут на восьмому році керування країною Голобородька' закінчилася епоха бідності, що навіть з'явилися мільярди на сітки.
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10.06.2026 15:10 Відповісти
краще на Сумщині закрийте ! на Волині що дрони літають ?
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10.06.2026 15:18 Відповісти
Це не про дрони, це про бабло.
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10.06.2026 16:11 Відповісти
бабло можно витрати з користю , а можно просрати .
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10.06.2026 16:15 Відповісти
молодці!! Дуже доцільне використання грошей, це як військова адміністрація Київа розпиляла бюджет на спорудження вогневих рубежів по окружній після 23го року......
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10.06.2026 15:33 Відповісти
 
 