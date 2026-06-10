Дороги на Волині біля кордону з Білоруссю закриють антидроновими сітками

У прикордонних громадах Волинської області встановлять антидронові сітки вздовж окремих ділянок доріг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив т.в.о голови Волинської ОВА Роман Романюк.

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Сітки з’являться поблизу кордону

За словами посадовця, нові захисні конструкції встановлюватимуть на визначених ділянках доріг, зокрема у Шацькій громаді.

Романюк зазначив, що підготовка оборонних рубежів на Волині розпочалася ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі в області вже облаштовані інженерні загородження та укріплені оборонні позиції.

"Ми повинні бути максимально готовими до будь-якого розвитку подій. Волинь сьогодні є однією з найкраще підготовлених прикордонних областей України, і цю роботу необхідно продовжувати", – наголосив він.

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У владі пояснили мету нововведення

Очільник ОВА визнав, що встановлення антидронових сіток викликає занепокоєння серед частини місцевих жителів.

За його словами, люди часто сприймають такі роботи як ознаку підвищеної небезпеки.

"Дай Боже, щоб вони не знадобилися у використанні. Але ми маємо бути готові в будь-якому разі", – сказав Романюк.

Він додав, що оборонні споруди, інженерні загородження та нові захисні елементи мають посилити безпеку прикордонних територій і слугувати додатковим фактором стримування потенційних загроз з боку Білорусі.

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