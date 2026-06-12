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Новини Антидроновий захист
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Понад 200 кілометрів доріг на Херсонщині закрили антидроновими сітками

На Херсонщині антидроновими сітками захистили понад 200 кілометрів доріг

На Херсонщині антидроновими сітками захистили понад 206 кілометрів автомобільних доріг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін за підсумками наради з автоперевізниками щодо безпеки пасажирських перевезень. За словами Прокудіна, російські війська продовжують атакувати безпілотниками пасажирський транспорт у Херсоні та області.

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Антидроновий захист облаштовують на логістичних маршрутах

Наразі в області триває робота зі створення антидронового захисту на основних логістичних маршрутах.

"Системна робота дає відчутні результати — станом на сьогодні сітками вже закрито понад 200 кілометрів автошляхів області", – зазначив Прокудін.

За його словами, зараз основну увагу приділяють найбільш вразливим ділянкам доріг між громадами та в обласному центрі.

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Водіїв забезпечать засобами захисту та системами виявлення дронів

Окрім облаштування захисних сіток, в області планують посилити безпеку перевізників.

Зокрема, водіїв забезпечать засобами індивідуального захисту, а також технічними засобами для виявлення безпілотників і відстеження дронової загрози.

У Херсонській ОВА наголошують, що попри постійні атаки російських безпілотників, пасажирські перевезення в регіоні мають продовжуватися, оскільки вони залишаються критично важливими для жителів області.

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захист (279) Херсонська область (6723)
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Молодці херсонці , так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼
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12.06.2026 13:15 Відповісти
 
 