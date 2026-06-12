Понад 200 кілометрів доріг на Херсонщині закрили антидроновими сітками

На Херсонщині антидроновими сітками захистили понад 206 кілометрів автомобільних доріг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін за підсумками наради з автоперевізниками щодо безпеки пасажирських перевезень. За словами Прокудіна, російські війська продовжують атакувати безпілотниками пасажирський транспорт у Херсоні та області.

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Антидроновий захист облаштовують на логістичних маршрутах

Наразі в області триває робота зі створення антидронового захисту на основних логістичних маршрутах.

"Системна робота дає відчутні результати — станом на сьогодні сітками вже закрито понад 200 кілометрів автошляхів області", – зазначив Прокудін.

За його словами, зараз основну увагу приділяють найбільш вразливим ділянкам доріг між громадами та в обласному центрі.

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Водіїв забезпечать засобами захисту та системами виявлення дронів

Окрім облаштування захисних сіток, в області планують посилити безпеку перевізників.

Зокрема, водіїв забезпечать засобами індивідуального захисту, а також технічними засобами для виявлення безпілотників і відстеження дронової загрози.

У Херсонській ОВА наголошують, що попри постійні атаки російських безпілотників, пасажирські перевезення в регіоні мають продовжуватися, оскільки вони залишаються критично важливими для жителів області.

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