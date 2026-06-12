В Киев с первым зарубежным визитом прибыл министр обороны Латвии

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис прибыл в Киев с первым зарубежным визитом в этой должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Латвии.

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Как отмечается, Украина стала первой страной, которую посетил новоназначенный глава латвийского оборонного ведомства.

В Киеве запланирован ряд встреч на высоком уровне с украинскими чиновниками и представителями сектора безопасности и обороны.

Углубление военного сотрудничества

Основной целью визита является укрепление военного сотрудничества между Украиной и Латвией.

Стороны планируют обсудить:

участие латвийской оборонной промышленности в поддержке Украины;

расширение совместных оборонных проектов;

возможность создания совместных предприятий в сфере обороны.

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