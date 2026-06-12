В Киев с первым зарубежным визитом прибыл министр обороны Латвии
Министр обороны Латвии Райвис Мелнис прибыл в Киев с первым зарубежным визитом в этой должности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Латвии.
Как отмечается, Украина стала первой страной, которую посетил новоназначенный глава латвийского оборонного ведомства.
В Киеве запланирован ряд встреч на высоком уровне с украинскими чиновниками и представителями сектора безопасности и обороны.
Углубление военного сотрудничества
Основной целью визита является укрепление военного сотрудничества между Украиной и Латвией.
Стороны планируют обсудить:
- участие латвийской оборонной промышленности в поддержке Украины;
- расширение совместных оборонных проектов;
- возможность создания совместных предприятий в сфере обороны.
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