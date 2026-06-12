До Києва з першим закордонним візитом прибув міністр оборони Латвії
Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс прибув до Києва з першим закордонним візитом на посаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Латвії.
Як зазначається, Україна стала першою країною, яку відвідав новопризначений очільник латвійського оборонного відомства.
У Києві заплановано низку зустрічей на високому рівні з українськими урядовцями та представниками сектору безпеки і оборони.
Поглиблення військової співпраці
Основною метою візиту є зміцнення військового співробітництва між Україною та Латвією.
Сторони планують обговорити:
- участь латвійської оборонної промисловості у підтримці України;
- розширення спільних оборонних проєктів;
- можливість створення спільних підприємств у сфері оборони.
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