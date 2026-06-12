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До Києва з першим закордонним візитом прибув міністр оборони Латвії

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс прибув до Києва з першим закордонним візитом на посаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Латвії.

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Як зазначається, Україна стала першою країною, яку відвідав новопризначений очільник латвійського оборонного відомства.

У Києві заплановано низку зустрічей на високому рівні з українськими урядовцями та представниками сектору безпеки і оборони.

Поглиблення військової співпраці

Основною метою візиту є зміцнення військового співробітництва між Україною та Латвією.

Сторони планують обговорити:

  • участь латвійської оборонної промисловості у підтримці України;
  • розширення спільних оборонних проєктів;
  • можливість створення спільних підприємств у сфері оборони.

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