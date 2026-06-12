Сын Кадырова второй раз получил звание Героя Чечни в 18 лет, - росСМИ
18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам во второй раз получил звание Героя Чечни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Кавказ.Реалии" со ссылкой на главу правительства Чечни Магомеда Даудова.
Звание присвоил лично Рамзан Кадыров
По словам Даудова, звание Адаму Кадырову присвоили за "выдающиеся заслуги перед государством", поддержку войны против Украины и по случаю Дня России.
Решение о награждении принял лично Рамзан Кадыров.
В настоящее время Адам Кадыров занимает должности помощника главы Чечни и секретаря Совета безопасности республики.
Первую награду он получил в 15 лет
Впервые звание Героя Чечни Адам Кадыров получил в октябре 2023 года, когда ему было 15 лет.
Незадолго до этого он стал фигурантом резонансного скандала после избиения в грозненском СИЗО уроженца Украины Никиты Журавеля, которого в России обвиняли в сожжении Корана.
Помимо звания Героя Чечни, сын Кадырова ранее получил орден Кадырова, орден парламента Чечни и медаль Росгвардии "За боевые заслуги".
Адам Кадыров продолжает получать новые должности и награды
В конце мая 2026 года Адама Кадырова наградили медалью "За вклад в проведение СВО", как в России называют войну против Украины.
Также он является куратором чеченского университета спецназа, двух батальонов Минобороны РФ и службы безопасности своего отца.
В начале апреля этого года Кадыров-младший получил должность куратора МВД Чечни, а впоследствии стал секретарем Совета безопасности республики.
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