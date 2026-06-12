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Новости Угрозы Кадырова
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Сын Кадырова второй раз получил звание Героя Чечни в 18 лет, - росСМИ

Кадыров во второй раз присвоил своему сыну Адаму звание Героя Чечни

18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам во второй раз получил звание Героя Чечни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Кавказ.Реалии" со ссылкой на главу правительства Чечни Магомеда Даудова.

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Звание присвоил лично Рамзан Кадыров

По словам Даудова, звание Адаму Кадырову присвоили за "выдающиеся заслуги перед государством", поддержку войны против Украины и по случаю Дня России.

Решение о награждении принял лично Рамзан Кадыров.

В настоящее время Адам Кадыров занимает должности помощника главы Чечни и секретаря Совета безопасности республики.

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Первую награду он получил в 15 лет

Впервые звание Героя Чечни Адам Кадыров получил в октябре 2023 года, когда ему было 15 лет.

Незадолго до этого он стал фигурантом резонансного скандала после избиения в грозненском СИЗО уроженца Украины Никиты Журавеля, которого в России обвиняли в сожжении Корана.

Помимо звания Героя Чечни, сын Кадырова ранее получил орден Кадырова, орден парламента Чечни и медаль Росгвардии "За боевые заслуги".

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Адам Кадыров продолжает получать новые должности и награды

В конце мая 2026 года Адама Кадырова наградили медалью "За вклад в проведение СВО", как в России называют войну против Украины.

Также он является куратором чеченского университета спецназа, двух батальонов Минобороны РФ и службы безопасности своего отца.

В начале апреля этого года Кадыров-младший получил должность куратора МВД Чечни, а впоследствии стал секретарем Совета безопасности республики.

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Кадыров Рамзан (805) награда (1887) Чечня (624) герой (259)
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десь у пеклі напружився брежнєв...
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12.06.2026 17:15 Ответить
Та той хоч в маразмі був та не усвідомлював усю жалюгідність тих нагород. А цей схоже з народження такий.
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12.06.2026 17:39 Ответить
А що тут дивного? В Російській імперії діти імператора отримували першу нагороду після моменту народження... Сини - орден Андрія Первозанного, а дівчата - "Святої великомучениці Катерини". Це збереглося до цих пір - сповиток дітей перев'язують голубою (для хлопчиків), чи червоною (для дівчаток). Саме ці стрічки супроводжували носіння цих орденів...
А тут - те саме... "Байвача" (панич), отримує нагороди за самим своїм походженням...
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12.06.2026 17:55 Ответить
"герой" у квадраті - далеко піде
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12.06.2026 17:19 Ответить
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12.06.2026 17:19 Ответить
Яка різниця скільки побрякушек навісять клоуну, хай цим турбуються кадирівці. Можуть навіть намистами обвішати.
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12.06.2026 17:24 Ответить
Син поміняв батька,тепер те саме планується. І таким самим способом?
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12.06.2026 17:40 Ответить
А я то думав,чого його годують як свиню на забій шоб він був тлустий і широкий як бочка?А це,виявляється,шоб всі медалі та ордена поміщались на "гєройскай груді"...і пузі...
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12.06.2026 17:44 Ответить
Льонці Брєжнєву, для цього, спеціальний "піджак" шили - з розширеними грудьми...
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12.06.2026 18:05 Ответить
Думаю,дорогого Леоніда Ільїча Брежнєва перещеголяє маленький упирь.
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12.06.2026 18:02 Ответить
 
 