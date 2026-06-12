Сын Кадырова второй раз получил звание Героя Чечни в 18 лет, - росСМИ

18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам во второй раз получил звание Героя Чечни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности "Кавказ.Реалии" со ссылкой на главу правительства Чечни Магомеда Даудова.

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Звание присвоил лично Рамзан Кадыров

По словам Даудова, звание Адаму Кадырову присвоили за "выдающиеся заслуги перед государством", поддержку войны против Украины и по случаю Дня России.

Решение о награждении принял лично Рамзан Кадыров.

В настоящее время Адам Кадыров занимает должности помощника главы Чечни и секретаря Совета безопасности республики.

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Первую награду он получил в 15 лет

Впервые звание Героя Чечни Адам Кадыров получил в октябре 2023 года, когда ему было 15 лет.

Незадолго до этого он стал фигурантом резонансного скандала после избиения в грозненском СИЗО уроженца Украины Никиты Журавеля, которого в России обвиняли в сожжении Корана.

Помимо звания Героя Чечни, сын Кадырова ранее получил орден Кадырова, орден парламента Чечни и медаль Росгвардии "За боевые заслуги".

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Адам Кадыров продолжает получать новые должности и награды

В конце мая 2026 года Адама Кадырова наградили медалью "За вклад в проведение СВО", как в России называют войну против Украины.

Также он является куратором чеченского университета спецназа, двух батальонов Минобороны РФ и службы безопасности своего отца.

В начале апреля этого года Кадыров-младший получил должность куратора МВД Чечни, а впоследствии стал секретарем Совета безопасности республики.

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