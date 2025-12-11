Обвинительный акт в отношении Кадырова направлен в суд, - Офис Генпрокурора

В суд направлено обвинительное заключение в отношении главы Чеченской республики РФ Рамзана Кадырова.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Следствием установлено, что он организовал вторжение подконтрольных подразделений национальной гвардии РФ, МВД РФ по Чеченской республике и Минобороны РФ на территорию Украины.

По указаниям Кадырова, подчиненные формирования захватывали населенные пункты, жестоко обращались с гражданскими и нарушали законы и обычаи войны.

"Также установлено, что обвиняемый, имея полную политическую и административную власть в Чеченской Республике, с целью продолжения агрессивной войны против Украины организовывал создание новых военных подразделений, их укомплектование, подготовку и финансирование", - говорится в сообщении.

Оправдание агрессии РФ

В Telegram-канале он неоднократно оправдывал и глорифицировал вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию украинских территорий и военнослужащих, причастных к этим преступлениям.

Известно, что после удара Сил обороны 29 октября 2024 года по военному объекту в г. Гудермес, он в нарушение норм международного гуманитарного права приказал не брать украинских военнослужащих в плен - из мотивов мести и с целью запугивания армии Украины.

Установлено, что с октября 2022 года по май 2025 года Кадыров, осознавая риски ударов Вооруженных Сил Украины по военным объектам в Чеченской Республике, организовал содержание не менее 200 украинских военнопленных в местах дислокации силовых подразделений РФ.

"Это было сделано с целью использования пленных в качестве "живого щита" для прикрытия военных объектов от атак. Такие действия в соответствии с Римским статутом МУС являются военным преступлением", - добавили в ОГП.

Действия чеченского главаря квалифицированы по ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников; преступление агрессии; военные преступления).

