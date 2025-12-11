Обвинувальний акт щодо Кадирова направлено до суду, - Офіс Генпрокурора

До суду направлено обвинувальний акт щодо глави Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Слідством встановлено, що він організував вторгнення підконтрольних підрозділів національної гвардії РФ, МВС РФ по Чеченській республіці та Міноборони РФ на території України.

За вказівками Кадирова, підпорядковані формування захоплювали населені пункти, жорстоко поводилися з цивільними та порушували закони і звичаї війни.

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"Також установлено, що обвинувачений, маючи повну політичну й адміністративну владу в Чеченській Республіці, з метою продовження агресивної війни проти України організовував створення нових військових підрозділів, їх укомплектування, підготовку та фінансування", - йдеться в повідомленні.

Виправдовування агресії РФ

У Telegram-каналі він неодноразово виправдовував і глорифікував збройну агресію РФ, тимчасову окупацію українських територій і військовослужбовців, причетних до цих злочинів.

Відомо, що після удару Сил оборони 29 жовтня 2024 року по військовому об’єкту у м. Гудермес, він у порушення норм міжнародного гуманітарного права наказав не брати українських військовослужбовців у полон - з мотивів помсти та з метою залякування армії України.

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Встановлено, що із жовтня 2022 року по травень 2025 року Кадиров, усвідомлюючи ризики ударів Збройних Сил України по військових об’єктах у Чеченській Республіці, організував утримання щонайменше 200 українських військовополонених у місцях дислокації силових підрозділів РФ.

"Це було зроблено з метою використання полонених як "живого щита" для прикриття військових об’єктів від атак. Такі дії відповідно до Римського статуту МКС є воєнним злочином", - додали в ОГП.

Дії чеченського ватажка кваліфіковано за ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників; злочин агресії; воєнні злочини).

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