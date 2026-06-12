Син Кадирова вдруге отримав звання Героя Чечні у 18 років, - росЗМІ
18-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам вдруге отримав звання Героя Чечні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й "Кавказ.Реалії" з посиланням на голову уряду Чечні Магомеда Даудова.
Звання присвоїв особисто Рамзан Кадиров
За словами Даудова, звання Адаму Кадирову присвоїли за "видатні заслуги перед державою", підтримку війни проти України та з нагоди Дня Росії.
Рішення про нагородження ухвалив особисто Рамзан Кадиров.
Наразі Адам Кадиров обіймає посади помічника глави Чечні та секретаря Ради безпеки республіки.
Першу нагороду він отримав у 15 років
Уперше звання Героя Чечні Адам Кадиров отримав у жовтні 2023 року, коли йому було 15 років.
Невдовзі до цього він став фігурантом резонансного скандалу після побиття у грозненському СІЗО уродженця України Микити Журавеля, якого в Росії звинувачували у спаленні Корану.
Крім звання Героя Чечні, син Кадирова раніше отримав орден Кадирова, орден парламенту Чечні та медаль Росгвардії "За бойові заслуги".
Адам Кадиров продовжує отримувати нові посади та нагороди
Наприкінці травня 2026 року Адама Кадирова нагородили медаллю "За внесок у проведення СВО", як у Росії називають війну проти України.
Також він є куратором чеченського університету спецназу, двох батальйонів Міноборони РФ та служби безпеки свого батька.
На початку квітня цього року Кадиров-молодший отримав посаду куратора МВС Чечні, а згодом став секретарем Ради безпеки республіки.
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