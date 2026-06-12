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Новини Погрози Кадирова
2 024 10

Син Кадирова вдруге отримав звання Героя Чечні у 18 років, - росЗМІ

Кадиров вдруге надав своєму синові Адаму звання Героя Чечні

18-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам вдруге отримав звання Героя Чечні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й "Кавказ.Реалії" з посиланням на голову уряду Чечні Магомеда Даудова.

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Звання присвоїв особисто Рамзан Кадиров

За словами Даудова, звання Адаму Кадирову присвоїли за "видатні заслуги перед державою", підтримку війни проти України та з нагоди Дня Росії.

Рішення про нагородження ухвалив особисто Рамзан Кадиров.

Наразі Адам Кадиров обіймає посади помічника глави Чечні та секретаря Ради безпеки республіки.

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Першу нагороду він отримав у 15 років

Уперше звання Героя Чечні Адам Кадиров отримав у жовтні 2023 року, коли йому було 15 років.

Невдовзі до цього він став фігурантом резонансного скандалу після побиття у грозненському СІЗО уродженця України Микити Журавеля, якого в Росії звинувачували у спаленні Корану.

Крім звання Героя Чечні, син Кадирова раніше отримав орден Кадирова, орден парламенту Чечні та медаль Росгвардії "За бойові заслуги".

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Адам Кадиров продовжує отримувати нові посади та нагороди

Наприкінці травня 2026 року Адама Кадирова нагородили медаллю "За внесок у проведення СВО", як у Росії називають війну проти України.

Також він є куратором чеченського університету спецназу, двох батальйонів Міноборони РФ та служби безпеки свого батька.

На початку квітня цього року Кадиров-молодший отримав посаду куратора МВС Чечні, а згодом став секретарем Ради безпеки республіки.

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Автор: 

Кадиров Рамзан (541) нагорода (1368) Чечня (290) герой (201)
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Топ коментарі
+8
десь у пеклі напружився брежнєв...
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12.06.2026 17:15 Відповісти
+1
"герой" у квадраті - далеко піде
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12.06.2026 17:19 Відповісти
+1
А я то думав,чого його годують як свиню на забій шоб він був тлустий і широкий як бочка?А це,виявляється,шоб всі медалі та ордена поміщались на "гєройскай груді"...і пузі...
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12.06.2026 17:44 Відповісти
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десь у пеклі напружився брежнєв...
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12.06.2026 17:15 Відповісти
Та той хоч в маразмі був та не усвідомлював усю жалюгідність тих нагород. А цей схоже з народження такий.
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12.06.2026 17:39 Відповісти
А що тут дивного? В Російській імперії діти імператора отримували першу нагороду після моменту народження... Сини - орден Андрія Первозанного, а дівчата - "Святої великомучениці Катерини". Це збереглося до цих пір - сповиток дітей перев'язують голубою (для хлопчиків), чи червоною (для дівчаток). Саме ці стрічки супроводжували носіння цих орденів...
А тут - те саме... "Байвача" (панич), отримує нагороди за самим своїм походженням...
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12.06.2026 17:55 Відповісти
"герой" у квадраті - далеко піде
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12.06.2026 17:19 Відповісти
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12.06.2026 17:19 Відповісти
Яка різниця скільки побрякушек навісять клоуну, хай цим турбуються кадирівці. Можуть навіть намистами обвішати.
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12.06.2026 17:24 Відповісти
Син поміняв батька,тепер те саме планується. І таким самим способом?
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12.06.2026 17:40 Відповісти
А я то думав,чого його годують як свиню на забій шоб він був тлустий і широкий як бочка?А це,виявляється,шоб всі медалі та ордена поміщались на "гєройскай груді"...і пузі...
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12.06.2026 17:44 Відповісти
Льонці Брєжнєву, для цього, спеціальний "піджак" шили - з розширеними грудьми...
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12.06.2026 18:05 Відповісти
Думаю,дорогого Леоніда Ільїча Брежнєва перещеголяє маленький упирь.
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12.06.2026 18:02 Відповісти
 
 