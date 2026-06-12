Син Кадирова вдруге отримав звання Героя Чечні у 18 років, - росЗМІ

18-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам вдруге отримав звання Героя Чечні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й "Кавказ.Реалії" з посиланням на голову уряду Чечні Магомеда Даудова.

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Звання присвоїв особисто Рамзан Кадиров

За словами Даудова, звання Адаму Кадирову присвоїли за "видатні заслуги перед державою", підтримку війни проти України та з нагоди Дня Росії.

Рішення про нагородження ухвалив особисто Рамзан Кадиров.

Наразі Адам Кадиров обіймає посади помічника глави Чечні та секретаря Ради безпеки республіки.

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Першу нагороду він отримав у 15 років

Уперше звання Героя Чечні Адам Кадиров отримав у жовтні 2023 року, коли йому було 15 років.

Невдовзі до цього він став фігурантом резонансного скандалу після побиття у грозненському СІЗО уродженця України Микити Журавеля, якого в Росії звинувачували у спаленні Корану.

Крім звання Героя Чечні, син Кадирова раніше отримав орден Кадирова, орден парламенту Чечні та медаль Росгвардії "За бойові заслуги".

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Адам Кадиров продовжує отримувати нові посади та нагороди

Наприкінці травня 2026 року Адама Кадирова нагородили медаллю "За внесок у проведення СВО", як у Росії називають війну проти України.

Також він є куратором чеченського університету спецназу, двох батальйонів Міноборони РФ та служби безпеки свого батька.

На початку квітня цього року Кадиров-молодший отримав посаду куратора МВС Чечні, а згодом став секретарем Ради безпеки республіки.

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