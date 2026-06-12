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Дипломаты 14 стран посетили лагерь для военнопленных в Украине, - МИД

Дипломаты 14 стран посетили лагерь для военнопленных в Украине

Представители 14 иностранных государств посетили лагерь для военнопленных "Запад-1" в Украине. Дипломатам продемонстрировали условия содержания пленных и рассказали о масштабах вербовки иностранцев в армию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

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"10–11 июня Министерство иностранных дел Украины совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными организовали визит представителей иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, к месту содержания военнопленных "Запад-1". В мероприятии приняли участие представители 14 государств, включая глав дипломатических миссий", — говорится в сообщении.

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Почему дипломаты посетили лагерь?

  • Целью визита стало подтверждение полного и неукоснительного соблюдения Украиной норм международного гуманитарного права, в частности в части обращения с военнопленными.
  • Участники имели возможность лично ознакомиться с условиями содержания, пообщаться с пленными и оценить соответствие учреждения требованиям Третьей Женевской конвенции.
  • Посещение иностранными дипломатами военнопленных, часть из которых являются гражданами третьих стран, имело также важную цель консолидации международных усилий по противодействию российскому незаконному рекрутированию наемников в странах Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов.

Открытость Украины к такому формату взаимодействия является сознательной и принципиальной позицией, которая разительно контрастирует с практикой Российской Федерации. Россия систематически грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, лишает международных наблюдателей доступа к местам содержания украинских военнопленных, а также применяет пытки и другие формы бесчеловечного обращения.

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Во время визита в лагерь "Запад-1" представители дипломатического корпуса имели возможность непосредственно ознакомиться с условиями содержания иностранных граждан, которых Россия путем обмана или принуждения втянула в вооруженную агрессию против Украины.

Количество иностранцев в армии РФ

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по меньшей мере 3 080 иностранцев из 135 стран и непризнанных территорий воюют или воевали на стороне России против Украины. Их число стремительно растет: с 34 человек в 2022 году до почти 14 000 в 2025 году, тогда как план России на 2026 год предусматривает привлечение более 18 500 иностранных контрактников.

Многие из них были завербованы под видом гражданского трудоустройства без какого-либо предупреждения о возможном участии в боевых действиях. Других принуждали к подписанию контрактов, используя их правовую уязвимость, в частности просроченные визы, отсутствие легального статуса или факт задержания за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации.

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"Украина призывает государства-партнеры и международное сообщество принимать конкретные меры для противодействия незаконной вербовочной деятельности России, информировать своих граждан о реальном характере "контрактной службы" в российской армии и привлекать Российскую Федерацию к ответственности за систематические и грубые нарушения международного гуманитарного права", — призвали в МИД.

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военнопленные (1280) МИД (7074) дипломаты (625) лагерь (17)
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на московії тепер нехай табори військовополонених оглянуть.
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12.06.2026 17:57 Ответить
На днях ішов по місту. На підході до пішохідного переходу почув сирени. Повз проїхала колона автобусів та мікроавтобусів, з українськими прапорами. Везли обміняних наших хлопців, від кордону. Побачив "живі скелети"...
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12.06.2026 18:12 Ответить
Ооо! За кац@...ню розпереживалися!
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12.06.2026 18:09 Ответить
А на мордор потім поїдуть подивитись як наших воїнів підарасня кацапсяча утримує?
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12.06.2026 18:11 Ответить
ху...ло їх туди не пустить?
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12.06.2026 18:17 Ответить
За словами робітника кацапського СІЗО, від гестапо вони відрізняються лише назвою.
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12.06.2026 18:20 Ответить
 
 