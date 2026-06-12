Дипломаты 14 стран посетили лагерь для военнопленных в Украине, - МИД

Представители 14 иностранных государств посетили лагерь для военнопленных "Запад-1" в Украине. Дипломатам продемонстрировали условия содержания пленных и рассказали о масштабах вербовки иностранцев в армию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

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"10–11 июня Министерство иностранных дел Украины совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными организовали визит представителей иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, к месту содержания военнопленных "Запад-1". В мероприятии приняли участие представители 14 государств, включая глав дипломатических миссий", — говорится в сообщении.

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Почему дипломаты посетили лагерь?

Целью визита стало подтверждение полного и неукоснительного соблюдения Украиной норм международного гуманитарного права, в частности в части обращения с военнопленными.

Участники имели возможность лично ознакомиться с условиями содержания, пообщаться с пленными и оценить соответствие учреждения требованиям Третьей Женевской конвенции.

Посещение иностранными дипломатами военнопленных, часть из которых являются гражданами третьих стран, имело также важную цель консолидации международных усилий по противодействию российскому незаконному рекрутированию наемников в странах Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов.

Открытость Украины к такому формату взаимодействия является сознательной и принципиальной позицией, которая разительно контрастирует с практикой Российской Федерации. Россия систематически грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, лишает международных наблюдателей доступа к местам содержания украинских военнопленных, а также применяет пытки и другие формы бесчеловечного обращения.

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Во время визита в лагерь "Запад-1" представители дипломатического корпуса имели возможность непосредственно ознакомиться с условиями содержания иностранных граждан, которых Россия путем обмана или принуждения втянула в вооруженную агрессию против Украины.

Количество иностранцев в армии РФ

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по меньшей мере 3 080 иностранцев из 135 стран и непризнанных территорий воюют или воевали на стороне России против Украины. Их число стремительно растет: с 34 человек в 2022 году до почти 14 000 в 2025 году, тогда как план России на 2026 год предусматривает привлечение более 18 500 иностранных контрактников.

Многие из них были завербованы под видом гражданского трудоустройства без какого-либо предупреждения о возможном участии в боевых действиях. Других принуждали к подписанию контрактов, используя их правовую уязвимость, в частности просроченные визы, отсутствие легального статуса или факт задержания за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации.

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"Украина призывает государства-партнеры и международное сообщество принимать конкретные меры для противодействия незаконной вербовочной деятельности России, информировать своих граждан о реальном характере "контрактной службы" в российской армии и привлекать Российскую Федерацию к ответственности за систематические и грубые нарушения международного гуманитарного права", — призвали в МИД.