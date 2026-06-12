Дипломати 14 країн відвідали табір для військовополонених в Україні, - МЗС

Представники 14 іноземних держав відвідали табір для військовополонених "Захід-1" в Україні. Дипломатам продемонстрували умови утримання полонених та розповіли про масштаби вербування іноземців до армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.

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"10–11 червня Міністерство закордонних справ України спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими організували візит представників іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні, до місця утримання військовополонених "Захід-1". У заході взяли участь представники 14 держав, включаючи глав дипломатичних місій", - ідеться в повідомленні.

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Чому дипломати відвідали табір?

Метою візиту стало підтвердження повного та неухильного дотримання Україною норм міжнародного гуманітарного права, зокрема в частині поводження з військовополоненими.

Учасники мали змогу особисто ознайомитися з умовами утримання, поспілкуватися з полоненими та оцінити відповідність установи вимогам Третьої Женевської конвенції.

Відвідання іноземними дипломатами військовополонених, частина з яких є громадянами третіх країн, мало також важливу мету консолідації міжнародних зусиль з протидії російському незаконному рекрутингу найманців у країнах Азії, Африки, Латинської Америки та інших регіонів.

Відкритість України до такого формату взаємодії є свідомою та принциповою позицією, яка разюче контрастує з практикою Російської Федерації. Росія систематично грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, позбавляє міжнародних спостерігачів доступу до місць утримання українських військовополонених, а також застосовує тортури та інші форми нелюдського поводження.

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Під час візиту до табору "Захід-1" представники дипломатичного корпусу мали можливість безпосередньо ознайомитися з умовами утримання іноземних громадян, яких Росія шляхом обману або примусу втягнула у збройну агресію проти України.

Кількість іноземців в армії РФ

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, щонайменше 3 080 іноземців із 135 країн і невизнаних територій воюють або воювали на боці Росії проти України. Їхня кількість стрімко зростає: з 34 осіб у 2022 році до майже 14 000 у 2025 році, тоді як план Росії на 2026 рік передбачає залучення понад 18 500 іноземних контрактників.

Чимало з них були завербовані під виглядом цивільного працевлаштування без будь-якого попередження про можливу участь у бойових діях. Інших примушували до підписання контрактів, використовуючи їхню правову вразливість, зокрема прострочені візи, відсутність легального статусу або факт затримання за порушення міграційного законодавства Російської Федерації.

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"Україна закликає держави-партнери та міжнародне співтовариство вживати конкретних заходів для протидії незаконній вербувальній діяльності Росії, інформувати власних громадян про реальний характер "контрактної служби" у російській армії та притягати Російську Федерацію до відповідальності за систематичні й грубі порушення міжнародного гуманітарного права", - закликали в МЗС.