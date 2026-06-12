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Новости Удары по заводам в РФ
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Повреждена ключевая установка по производству бутадиена — последствия удара по "Тольяттикаучуку"

тольятті

На заводе "Тольяттикаучук" в Самарской области вследствие удара в ночь на 12 июня была повреждена ключевая установка по производству бутадиена — важного компонента для синтетических каучуков и полимеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Радио Свобода.

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"На заводе "Тольяттикаучук" в Самарской области вследствие украинского удара в ночь на 12 июня повреждена установка разделения углеводородов экстрактивной дистилляцией Д-4", — говорится в сообщении.

Она отвечает за производство газа бутадиена, важнейшего компонента химической промышленности, применяемого для изготовления синтетических каучуков и пластмасс для автомобильных шин, ABS-пластика и полимерных материалов.

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Удар по
Удар по

Как отмечается, 11 дней назад предприятие лично посетил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Сегодня он написал в Telegram, что вследствие украинской атаки на Тольятти получил осколочное ранение "сотрудник одного из промышленных предприятий", не уточнив, о каком предприятии идет речь.

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Что предшествовало?

  • По данным Генштаба, в ночь на 12 июня Силы обороны нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в Нижнекамске, предприятию "Тольяттикаучук" и пунктам управления.

Автор: 

Самарская область (11) Тольятти (1)
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Полімери заполімеризувались
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12.06.2026 20:26 Ответить
Какой бутадиен, только самогон...
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12.06.2026 20:28 Ответить
Пані Леся Карпенко навчилась користуватись Гугл-перекладачем з руснявої мови на людську: "Установка -> Встановлення"... замість "Устаткування".
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12.06.2026 20:33 Ответить
Там ще роботи - непочатий край !
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12.06.2026 20:37 Ответить
 
 