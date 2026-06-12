Повреждена ключевая установка по производству бутадиена — последствия удара по "Тольяттикаучуку"
На заводе "Тольяттикаучук" в Самарской области вследствие удара в ночь на 12 июня была повреждена ключевая установка по производству бутадиена — важного компонента для синтетических каучуков и полимеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Радио Свобода.
"На заводе "Тольяттикаучук" в Самарской области вследствие украинского удара в ночь на 12 июня повреждена установка разделения углеводородов экстрактивной дистилляцией Д-4", — говорится в сообщении.
Она отвечает за производство газа бутадиена, важнейшего компонента химической промышленности, применяемого для изготовления синтетических каучуков и пластмасс для автомобильных шин, ABS-пластика и полимерных материалов.
Как отмечается, 11 дней назад предприятие лично посетил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Сегодня он написал в Telegram, что вследствие украинской атаки на Тольятти получил осколочное ранение "сотрудник одного из промышленных предприятий", не уточнив, о каком предприятии идет речь.
Что предшествовало?
- По данным Генштаба, в ночь на 12 июня Силы обороны нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в Нижнекамске, предприятию "Тольяттикаучук" и пунктам управления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль