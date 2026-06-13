Смерть военнослужащего Кузнецова в столичной больнице: проверка медучреждения обнаружила ряд нарушений

В ходе проверки деятельности КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" был выявлен ряд нарушений. В настоящее время ведется анализ официальных объяснений руководства учреждения.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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Выявлены нарушения

Сообщается, что комиссия Департамента здравоохранения КГГА завершает комплексную проверку деятельности КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" на фоне сообщений о смерти раненого бойца 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Кузнецова.

"В ходе проверки комиссия обнаружила ряд нарушений. В настоящее время продолжается процедура получения и анализа официальных объяснений директора учреждения Виктора Дороша", — говорится в заявлении.

Отмечается, что после завершения проверки будут приняты соответствующие управленческие и кадровые решения.

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Проводится судебно-медицинская экспертиза

Кроме того, в Департаменте сообщили, что проводится судебно-медицинская экспертиза по факту смерти раненого военнослужащего Сергея Кузнецова. Выводы экспертизы должны установить непосредственные причины смерти военнослужащего.

Также Департамент здравоохранения проведет проверку всех муниципальных учреждений здравоохранения столицы на предмет качества, полноты и своевременности оказания медицинской помощи военнослужащим и ветеранам.

В ведомстве добавили, что обеспечение надлежащего уровня медицинской помощи защитникам и защитницам Украины является безусловным приоритетом для городской системы здравоохранения.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне сообщалось, что в столичной клинической больнице скорой медицинской помощи скончался раненый боец 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Кузнецов. Об этом сообщал воин Сергей Гнездилов.

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