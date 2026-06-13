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Новости Смерть военнослужащего
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Смерть военнослужащего Кузнецова в столичной больнице: проверка медучреждения обнаружила ряд нарушений

Смерть раненого военного в киевской больнице: КГГА выявила нарушения в учреждении

В ходе проверки деятельности КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" был выявлен ряд нарушений. В настоящее время ведется анализ официальных объяснений руководства учреждения.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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Выявлены нарушения

Сообщается, что комиссия Департамента здравоохранения КГГА завершает комплексную проверку деятельности КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" на фоне сообщений о смерти раненого бойца 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Кузнецова.

"В ходе проверки комиссия обнаружила ряд нарушений. В настоящее время продолжается процедура получения и анализа официальных объяснений директора учреждения Виктора Дороша", — говорится в заявлении. 

Отмечается, что после завершения проверки будут приняты соответствующие управленческие и кадровые решения.

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Проводится судебно-медицинская экспертиза

Кроме того, в Департаменте сообщили, что проводится судебно-медицинская экспертиза по факту смерти раненого военнослужащего Сергея Кузнецова. Выводы экспертизы должны установить непосредственные причины смерти военнослужащего.

Также Департамент здравоохранения проведет проверку всех муниципальных учреждений здравоохранения столицы на предмет качества, полноты и своевременности оказания медицинской помощи военнослужащим и ветеранам.

В ведомстве добавили, что обеспечение надлежащего уровня медицинской помощи защитникам и защитницам Украины является безусловным приоритетом для городской системы здравоохранения.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне сообщалось, что в столичной клинической больнице скорой медицинской помощи скончался раненый боец 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Кузнецов. Об этом сообщал воин Сергей Гнездилов.

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больница (1451) проверка (820) смерть (9126) военнослужащие (6512) 56 отдельная мотопехотная бригада (58)
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Топ комментарии
+7
Перевірте, які сумочки носять жінки головного лікаря та на яких авто їздять його сини....нерухомість навіть не враховуйте, не витрачайте часу.... А ,що до "експертизи"....Якби ту "експертизу" призначили навіть відносно Христа - вони б надали висновок, що Він сам себе до Креста прибив, а Понтій Пілат його лікував....
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13.06.2026 07:44 Ответить
+3
А до цієї смерті де були ці чиновники? Підари дорвалися до влади і грошей ....
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13.06.2026 07:08 Ответить
+2
Откуда появятся нормальные условия лечения в ликарнях,если большинство финансирования тратится на надзирающих чинушек,перевиряльщиков,на всякие управления и администрации надзора
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13.06.2026 09:00 Ответить
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Піар. Що там " перевіряти"? Ця лікарня- мурашник. Недофінансований із радянських часів. А відповідальність- конкретного лікаря, який забив на скарги хворого.
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13.06.2026 02:19 Ответить
Цю лікарню потрібно закрити а в цих приміщеннях розмістити військовий шпиталь. Якщо медики не можуть навести порядок, то його наведуть військові!
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13.06.2026 08:16 Ответить
Яким чином?
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13.06.2026 08:41 Ответить
Забрати акредитацію в цього лікарського закладу через численні порушення та ліквідувати лікарню рішенням обласної ради, а майно та приміщення передати військовому шпиталю. Медиків мобілізувати в ЗСУ, хто хоче далі працювати в лікарні.
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13.06.2026 09:46 Ответить
Анекдот дня!
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13.06.2026 09:31 Ответить
Сама корумпована лікарня Київа, без бабла вам обезбол не зроблять, а операцію безплатну будуть робить інтерни не навчені, полігон для студентів, таке чув про цю лікарню.
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13.06.2026 06:47 Ответить
А до цієї смерті де були ці чиновники? Підари дорвалися до влади і грошей ....
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13.06.2026 07:08 Ответить
А до цього де були ці чиновники? Бо підари дорвалися до влади і грошей ....
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13.06.2026 07:09 Ответить
Перевірте, які сумочки носять жінки головного лікаря та на яких авто їздять його сини....нерухомість навіть не враховуйте, не витрачайте часу.... А ,що до "експертизи"....Якби ту "експертизу" призначили навіть відносно Христа - вони б надали висновок, що Він сам себе до Креста прибив, а Понтій Пілат його лікував....
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13.06.2026 07:44 Ответить
Откуда появятся нормальные условия лечения в ликарнях,если большинство финансирования тратится на надзирающих чинушек,перевиряльщиков,на всякие управления и администрации надзора
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13.06.2026 09:00 Ответить
будуть ухвалені відповідні управлінські й кадрові рішення. Джерело: https://censor.net/ua/n4008140????

Тобто знімуть премію??? ненадання відповідного лікування що призвело до смерті, це фактично умисне ВБИВСТВО. Знов мусора ненавчені кримінальному кодексу?
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13.06.2026 09:23 Ответить
А про те, що "мобиків" правдами-неправдами "виштовхивають" з військових шпіталів лікуватися де завгодно "самім" тиша?
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13.06.2026 09:30 Ответить
КМКЛШМД - взагалі то не для "планового" лікування на стаціонарі, а для надання невідкладної допомоги "тут і зараз"...
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13.06.2026 09:34 Ответить
о, до БСП дое бались уже, как там финансирование медицины для граждан за налоги граждан? как там зп у медсестёр? растащили прикорытные? со всех врачей снять бронь и в окопы, остальным украинцам сдохнуть
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13.06.2026 09:43 Ответить
 
 