Смерть військовослужбовця Кузнєцова у столичній лікарні: перевірка медзакладу виявила низку порушень

У межах перевірки діяльності КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" було виявлено низку порушень. Наразі триває аналіз офіційних пояснень керівництва закладу.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА, передає Цензор.НЕТ.

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Виявлено порушення

Повідомляється, що комісія Департаменту охорони здоров’я КМДА завершує комплексну перевірку діяльності КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги на тлі повідомлень про смерть пораненого бійця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Кузнєцова.

"Під час перевірки комісія виявила низку порушень. Наразі триває процедура отримання та аналізу офіційних пояснень директора закладу Віктора Дороша", - сказано в заяві.

Зазначається, що після завершення перевірки будуть ухвалені відповідні управлінські й кадрові рішення.

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Проводиться судмедекспертиза

Крім того, у Департаменті повідомили, що проводиться судово-медична експертиза щодо смерті пораненого військовослужбовця Сергія Кузнєцова. Висновки експертизи мають встановити безпосередні причини смерті військовослужбовця.

Також Департамент охорони здоров’я проведе перевірку всіх комунальних закладів охорони здоров’я столиці щодо якості, повноти та своєчасності надання медичної допомоги військовослужбовцям і ветеранам.

В установі додали, що забезпечення належного рівня медичної допомоги захисникам і захисницям України є безумовним пріоритетом для міської системи охорони здоров’я.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що у столичній клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер поранений боєць 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Кузнєцов. Про це повідомляв воїн Сергій Гнезділов.

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