Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 381 430 человек (+1 310 за сутки), 12 015 танков, 43 953 артиллерийских системы, 24 739 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 381 430 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 381 430 (+1 310) человек (уничтожены и ранены);

танков – 12 015 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 24 739 (+11) шт.

артиллерийских систем – 43 953 (+88) шт.

РСЗО – 1 865 (+4) ед.

средства ПВО – 1 418 (+1) ед.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 1 648 (+12) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 347 033 (+2 164) шт.

крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 106 274 (+424) шт.

специальная техника – 4 287 (+7) ед.

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