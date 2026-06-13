Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 381 430 человек (+1 310 за сутки), 12 015 танков, 43 953 артиллерийских системы, 24 739 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 381 430 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 381 430 (+1 310) человек (уничтожены и ранены);
- танков – 12 015 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 24 739 (+11) шт.
- артиллерийских систем – 43 953 (+88) шт.
- РСЗО – 1 865 (+4) ед.
- средства ПВО – 1 418 (+1) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 1 648 (+12) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 347 033 (+2 164) шт.
- крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 106 274 (+424) шт.
- специальная техника – 4 287 (+7) ед.
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+11 tarasii smila #448870
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Аксенов выступает на митинге в Симферополе:
- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!
Украинец стоит в стороне:
- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего?…
Анекдот з'явився ще у 2014-му...
548!!!!! одиниць знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Броня, НРК та ППО норм, спецтехніка, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 381 000 це більше ніж все міське населення Омської області.