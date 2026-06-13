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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 381 430 человек (+1 310 за сутки), 12 015 танков, 43 953 артиллерийских системы, 24 739 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 381 430 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 381 430 (+1 310) человек (уничтожены и ранены);
  • танков – 12 015 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 739 (+11) шт.
  • артиллерийских систем – 43 953 (+88) шт.
  • РСЗО – 1 865 (+4) ед.
  • средства ПВО – 1 418 (+1) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 648 (+12) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 347 033 (+2 164) шт.
  • крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 106 274 (+424) шт.
  • специальная техника – 4 287 (+7) ед.

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Потери противника

Автор: 

армия РФ (23053) Генштаб ВС (8181) ликвидация (4404) уничтожение (10023)
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Топ комментарии
+11
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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13.06.2026 07:18 Ответить
+7
Магічне числои1300))це рівень підтримки над яким закріпилися)) отже,тренд ростучий))наступна резистенція 1400) браво))
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13.06.2026 07:26 Ответить
+7
Минув 4497 день москальсько-української війни.
548!!!!! одиниць знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Броня, НРК та ППО норм, спецтехніка, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 381 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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13.06.2026 07:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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13.06.2026 07:18 Ответить
Магічне числои1300))це рівень підтримки над яким закріпилися)) отже,тренд ростучий))наступна резистенція 1400) браво))
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13.06.2026 07:26 Ответить
Не обрахованим бонусом щомісячно цяпкає близько +15-20% уражень ОС РОВ, що не підлягають верифікації в міру специфіки ураження (контакт, знищено під завалами, глибинні удари, недорозвідана робота реактивної та ствольної артилерії, тощо). Джерело: https://censor.net/ua/n3608048
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13.06.2026 07:57 Ответить
Мені цікаво - чи відкопали (і в якому вигляді), 11 "патрийотов Рассии", з руїн заводу "Прогрес", в Чебоксарах? Вони ж до останньої миті працювали там, на "вяличие Рассии", клепаючи комплектуючі для ракет...
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13.06.2026 08:08 Ответить
Ета сапутствующіі патєрі)))Вони попали в списки пріроднай смєртнасті)))
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13.06.2026 08:17 Ответить
одинадцять штук дорослих особин - це практично непомітно. Взагалі я чекаю влитку атаки на завод в Алабугє. Якщо до цілі долетить пара вхламінгов, то не тільки https://youtu.be/LQ8PlazoZoI?t=24 мальчіков в трусіках будуть збирати по всій окрузі, але і дєвочєк. Отоді на болотах почнеться виття....
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13.06.2026 09:33 Ответить
15 -20% - це нормальне "дихання" тренду))
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13.06.2026 08:15 Ответить
Високий рівень знищеної автотехніки говорить про утримування блокади траси Ростов-Джанкой, на належному рівні... Так тримать! КРим - НАШ! І що хочемо - те і робимо... Хочемо - годуємо продуктами з Херсону, а хочемо - голодом моримо...

Аксенов выступает на митинге в Симферополе:

- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!

Украинец стоит в стороне:

- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего?…
Анекдот з'явився ще у 2014-му...
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13.06.2026 07:45 Ответить
З такими темпами утилізації до кінця червня буде 1 400 000 дохлих лишнєхромосомних.
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13.06.2026 07:47 Ответить
Минув 4497 день москальсько-української війни.
548!!!!! одиниць знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Броня, НРК та ППО норм, спецтехніка, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 381 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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13.06.2026 07:49 Ответить
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13.06.2026 07:51 Ответить
Раніше знищення рсзв було рідкістю, тепер це буденність 👏
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13.06.2026 08:04 Ответить
ббм и рсзо не перестают радовать😀 а танки что-то сдулись... арта вообще выше всяческих похвал👍
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13.06.2026 08:53 Ответить
 
 