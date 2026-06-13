Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 381 430 осіб (+1 310 за добу), 12 015 танків, 43 953 артсистеми, 24 739 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 381 430 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 381 430 (+1 310) осіб (ліквідовано та поранено);

танків – 12 015 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 739 (+11) од.

артилерійських систем – 43 953 (+88) од.

РСЗВ – 1 865 (+4) од.

засоби ППО – 1 418 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 648 (+12) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 106 274 (+424) од.

спеціальна техніка – 4 287 (+7) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС має докази, що Китай тренував сотні російських солдатів для війни проти України