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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 381 430 осіб (+1 310 за добу), 12 015 танків, 43 953 артсистеми, 24 739 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 381 430 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 381 430 (+1 310) осіб (ліквідовано та поранено);
  • танків – 12 015 (+1) од.
  • бойових броньованих машин   – 24 739 (+11) од.
  • артилерійських систем – 43 953 (+88) од.
  • РСЗВ – 1 865 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 418 (+1) од.
  • літаків  – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 648 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 106 274 (+424) од.
  • спеціальна техніка – 4 287 (+7) од.

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Втарти ворога

Автор: 

армія рф (21271) Генштаб ЗС (8488) ліквідація (4792) знищення (10340)
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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13.06.2026 07:18 Відповісти
Магічне числои1300))це рівень підтримки над яким закріпилися)) отже,тренд ростучий))наступна резистенція 1400) браво))
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13.06.2026 07:26 Відповісти
Не обрахованим бонусом щомісячно цяпкає близько +15-20% уражень ОС РОВ, що не підлягають верифікації в міру специфіки ураження (контакт, знищено під завалами, глибинні удари, недорозвідана робота реактивної та ствольної артилерії, тощо). Джерело: https://censor.net/ua/n3608048
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13.06.2026 07:57 Відповісти
Мені цікаво - чи відкопали (і в якому вигляді), 11 "патрийотов Рассии", з руїн заводу "Прогрес", в Чебоксарах? Вони ж до останньої миті працювали там, на "вяличие Рассии", клепаючи комплектуючі для ракет...
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13.06.2026 08:08 Відповісти
Ета сапутствующіі патєрі)))Вони попали в списки пріроднай смєртнасті)))
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13.06.2026 08:17 Відповісти
15 -20% - це нормальне "дихання" тренду))
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13.06.2026 08:15 Відповісти
Високий рівень знищеної автотехніки говорить про утримування блокади траси Ростов-Джанкой, на належному рівні... Так тримать! КРим - НАШ! І що хочемо - те і робимо... Хочемо - годуємо продуктами з Херсону, а хочемо - голодом моримо...

Аксенов выступает на митинге в Симферополе:

- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!

Украинец стоит в стороне:

- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего?…
Анекдот з'явився ще у 2014-му...
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13.06.2026 07:45 Відповісти
З такими темпами утилізації до кінця червня буде 1 400 000 дохлих лишнєхромосомних.
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13.06.2026 07:47 Відповісти
Минув 4497 день москальсько-української війни.
548!!!!! одиниць знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Броня, НРК та ППО норм, спецтехніка, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 381 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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13.06.2026 07:49 Відповісти
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13.06.2026 07:51 Відповісти
Раніше знищення рсзв було рідкістю, тепер це буденність 👏
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13.06.2026 08:04 Відповісти
 
 