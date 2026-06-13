Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 381 430 осіб (+1 310 за добу), 12 015 танків, 43 953 артсистеми, 24 739 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 381 430 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 381 430 (+1 310) осіб (ліквідовано та поранено);
- танків – 12 015 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 739 (+11) од.
- артилерійських систем – 43 953 (+88) од.
- РСЗВ – 1 865 (+4) од.
- засоби ППО – 1 418 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 648 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 106 274 (+424) од.
- спеціальна техніка – 4 287 (+7) од.
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Аксенов выступает на митинге в Симферополе:
- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!
Украинец стоит в стороне:
- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего?…
Анекдот з'явився ще у 2014-му...
548!!!!! одиниць знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Броня, НРК та ППО норм, спецтехніка, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 381 000 це більше ніж все міське населення Омської області.