На фронте 237 боестолкновений. Более трети из них на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений. Враг наиболее активно наступает на Покровском, Гуляйпольском и Лиманском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 88 авиационных ударов, сбросив 281 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 10008 дронов-камикадзе и осуществил 3304 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара с применением семи КАБ, осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица, Липцы, Волчанск, Охримовка, Волоховка.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Шейковки и Подолов.

На Лиманском направлении противник 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Шейковка, Новоселовка, Среднее, Дробышево, Озерное, Торское и Новый Мир.

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз, в сторону Рай-Александровки и в районе Ризниковки, Кривой Луки, Закитного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в районе Федоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Вольное и в сторону Константиновки, Грузкого, Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новоподогороднее, Дорожное и Белицкое.

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На Александровском направлении противник атаковал три раза, в районах Злагоды, Калиновского и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 33 атаки в сторону Рыбного, Воздвижевки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Цветкового, Зализничного, Ровнополья, Варваровки, Горького, Мирного, Доброполья и Чаривного.

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На Ореховском направлении наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районах Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы противника, два пункта управления БПЛА, четыре орудия и два пункта управления батальонного уровня.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Также уничтожены один танк, 11 боевых бронированных машин, 88 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 12 наземных робототехнических комплексов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 424 единицы автомобильной и семь единиц специальной техники врага.