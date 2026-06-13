ПВО сбила и подавила 110 вражеских дронов из 118, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 13 июня (с 18:00 12 июня) российские войска нанесли воздушный удар по территории Украины, задействовав 118 ударных беспилотников различных типов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Противник атаковал дронами типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами "Пародия".
Запуски осуществлялись с направлений:
- Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ)
- временно оккупированные территории Донецкой области
- Гвардейское (временно оккупированный Крым)
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 110 вражеских беспилотников.
Попадания зафиксированы в трех локациях, еще в шести — падение сбитых дронов или их обломков.
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