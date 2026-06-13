РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9138 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
266 0

ПВО сбила и подавила 110 вражеских дронов из 118, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 13 июня (с 18:00 12 июня) российские войска нанесли воздушный удар по территории Украины, задействовав 118 ударных беспилотников различных типов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Противник атаковал дронами типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами "Пародия".

Запуски осуществлялись с направлений:

  • Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ)
  • временно оккупированные территории Донецкой области
  • Гвардейское (временно оккупированный Крым)

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы ПВО сбили и подавили 110 вражеских дронов во время ночной атаки

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 110 вражеских беспилотников.

Попадания зафиксированы в трех локациях, еще в шести — падение сбитых дронов или их обломков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение суток существует угроза применения "Орешника" с полигона "Капустин Яр", - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (5315) ПВО (3743) Воздушные силы (3137)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 