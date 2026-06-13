ПВО сбила и подавила 110 вражеских дронов из 118, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 13 июня (с 18:00 12 июня) российские войска нанесли воздушный удар по территории Украины, задействовав 118 ударных беспилотников различных типов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Противник атаковал дронами типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами "Пародия".

Запуски осуществлялись с направлений:

Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ)

временно оккупированные территории Донецкой области

Гвардейское (временно оккупированный Крым)

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 110 вражеских беспилотников.

Попадания зафиксированы в трех локациях, еще в шести — падение сбитых дронов или их обломков.

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