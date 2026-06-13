ППО збила та подавила 110 ворожих дронів із 118, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 13 червня (з 18:00 12 червня) російські війська здійснили повітряну атаку по території України, застосувавши 118 ударних безпілотників різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Противник атакував дронами типу Shahed (у тому числі реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами "Пародія".

Запуски здійснювалися з напрямків:

Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ)

тимчасово окуповані території Донецької області

Гвардійське (тимчасово окупований Крим)

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 110 ворожих безпілотників.

Влучання зафіксовано у трьох локаціях, ще на шести - падіння збитих дронів або їх уламків.

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