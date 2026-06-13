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Новости Санкции против России
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Украина ввела санкции против десяти российских мобильных операторов и интернет-провайдеров

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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении 10 российских мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

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Под ограничения попали компании, работающие на оккупированных территориях

Как отмечается, в этот пакет вошли компании, которые обеспечивают конфиденциальные каналы связи для оккупантов и их властей, а также доступ к интернету на временно оккупированных территориях Украины для субъектов, служащих России. Также под санкции попали интернет-провайдеры, операторы спутниковой связи и компании, обеспечивающие трансляцию российских телеканалов.

Среди компаний, подпадающих под санкции, — "Луганские коммуникации" и "Мобильные коммуникационные системы", которые Россия использует для распространения своих нарративов и лжи о ситуации в Украине. Также санкции применены к федеральному оператору спутниковой и телекоммуникационной связи "Амтел-Связь", который обеспечивает связь, в частности, для российских властей, и предприятию "Космическая связь", которое обеспечивает защищенные каналы связи для ведения войны против Украины.

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Украина будет добиваться синхронизации санкций с международными партнерами

Украина передаст всю информацию об этих компаниях партнерам и поднимет вопрос о синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

"Любая деятельность на временно оккупированных территориях Украины является незаконной. Компании, которые сознательно работают на ВОТ и обслуживают оккупационные власти, становятся токсичными для международного бизнеса и финансовой системы. Именно поэтому Украина применяет санкции, которые должны сделать невозможной их деятельность не только на временно оккупированных территориях, но и где-либо за пределами России", — подчеркнул советник-уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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Зеленский Владимир (24499) санкции (12066) связь (333)
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13.06.2026 15:35 Ответить
Перефразируя: ударим санкциями по бездорожью. И с тем же успехом.
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13.06.2026 15:37 Ответить
Це криворіжський юрист сам придумав😂
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13.06.2026 15:42 Ответить
Сомневаюсь. Из "юриста" там только диплом. "Мы начинаем КВН..."
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13.06.2026 15:47 Ответить
А, тепер об'ясність мені сенс цих санкцій?
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13.06.2026 15:43 Ответить
Для статистики і відосіків. Те ж саме з європейськими т.з. "санкціями"
"Проти росії вже запровадили n-нну кількість санкцій. Готується черговий пакет. Далі буде пакет до пакета і пакет з пакетами. Результат? Про це говорити не на часі. Чекайте".
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13.06.2026 15:48 Ответить
Так, і я згадав це питання для приблизно такої відповіді
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13.06.2026 15:50 Ответить
Потужне нікуя, а двушки на москву це мабуть контрсанкції?🤦 Яке ж воно жалюгідне.
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13.06.2026 15:49 Ответить
 
 