Украина ввела санкции против десяти российских мобильных операторов и интернет-провайдеров

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении 10 российских мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

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Под ограничения попали компании, работающие на оккупированных территориях

Как отмечается, в этот пакет вошли компании, которые обеспечивают конфиденциальные каналы связи для оккупантов и их властей, а также доступ к интернету на временно оккупированных территориях Украины для субъектов, служащих России. Также под санкции попали интернет-провайдеры, операторы спутниковой связи и компании, обеспечивающие трансляцию российских телеканалов.

Среди компаний, подпадающих под санкции, — "Луганские коммуникации" и "Мобильные коммуникационные системы", которые Россия использует для распространения своих нарративов и лжи о ситуации в Украине. Также санкции применены к федеральному оператору спутниковой и телекоммуникационной связи "Амтел-Связь", который обеспечивает связь, в частности, для российских властей, и предприятию "Космическая связь", которое обеспечивает защищенные каналы связи для ведения войны против Украины.

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Украина будет добиваться синхронизации санкций с международными партнерами

Украина передаст всю информацию об этих компаниях партнерам и поднимет вопрос о синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

"Любая деятельность на временно оккупированных территориях Украины является незаконной. Компании, которые сознательно работают на ВОТ и обслуживают оккупационные власти, становятся токсичными для международного бизнеса и финансовой системы. Именно поэтому Украина применяет санкции, которые должны сделать невозможной их деятельность не только на временно оккупированных территориях, но и где-либо за пределами России", — подчеркнул советник-уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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