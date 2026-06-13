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Новини Санкції проти Росії
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Україна запровадила санкції проти десяти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів

Киргизстан закрив 50 компаній через ризик санкцій ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

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Під обмеження потрапили компанії, які працюють на окупованих територіях

Як зазначається, у цьому пакеті - компанії, які забезпечують конфіденційні канали зв’язку для окупантів і їхньої влади та доступ до інтернету на тимчасово окупованих територіях України для субʼєктів, які служать Росії. Також під санкції потрапили інтернет-провайдери, оператори супутникового зв'язку та компанії, що забезпечують транслювання російських телеканалів.

Серед підсанкційних компаній - "Луганські комунікації" та "Мобільні комунікаційні системи", які Росія використовує для поширення своїх наративів і брехні про ситуацію в Україні. Також санкції застосовані до федерального оператора супутникового та телекомунікаційного зв'язку "Амтел-Зв'язок", який забезпечує зв’язок, зокрема, для російської влади, та підприємства "Космічний зв'язок", яке забезпечує захищені канали зв’язку для ведення війни проти України.

Також читайте: Зеленський запровадив санкції проти 127 окупантів, відповідальних за ракетні удари, і 29 суден тіньового флоту РФ

Україна домагатиметься синхронізації санкцій із міжнародними партнерами

Україна передасть усю інформацію про ці компанії партнерам і порушить питання щодо синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

"Будь-яка діяльність на тимчасово окупованих територіях України є незаконною. Компанії, які свідомо працюють на ТОТ та обслуговують окупаційну владу, стають токсичними для міжнародного бізнесу та фінансової системи. Саме тому Україна застосовує санкції, які мають зробити неможливою їхню діяльність не лише на тимчасово окупованих територіях, а й будь-де за межами Росії", - наголосив радник- уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Також читайте: "Старого світу вже не існує": у РФ визнали, що санкції є безстроковими, а довоєнного життя не буде

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) санкції (13219) зв’язок (445)
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Топ коментарі
+6
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13.06.2026 15:35 Відповісти
+4
Перефразируя: ударим санкциями по бездорожью. И с тем же успехом.
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13.06.2026 15:37 Відповісти
+3
Сомневаюсь. Из "юриста" там только диплом. "Мы начинаем КВН..."
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13.06.2026 15:47 Відповісти
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13.06.2026 15:35 Відповісти
Перефразируя: ударим санкциями по бездорожью. И с тем же успехом.
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13.06.2026 15:37 Відповісти
Це криворіжський юрист сам придумав😂
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13.06.2026 15:42 Відповісти
Сомневаюсь. Из "юриста" там только диплом. "Мы начинаем КВН..."
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13.06.2026 15:47 Відповісти
А, тепер об'ясність мені сенс цих санкцій?
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13.06.2026 15:43 Відповісти
Для статистики і відосіків. Те ж саме з європейськими т.з. "санкціями"
"Проти росії вже запровадили n-нну кількість санкцій. Готується черговий пакет. Далі буде пакет до пакета і пакет з пакетами. Результат? Про це говорити не на часі. Чекайте".
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13.06.2026 15:48 Відповісти
Так, і я згадав це питання для приблизно такої відповіді
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13.06.2026 15:50 Відповісти
Потужне нікуя, а двушки на москву це мабуть контрсанкції?🤦 Яке ж воно жалюгідне.
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13.06.2026 15:49 Відповісти
А коли вже нарешті введуть санкції проти "вови R1"?
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13.06.2026 15:59 Відповісти
Я не зрозумів, оця смердюча блювотина гівна людства з тавром "росиянин", корисиуються нескрепними винаходоми ненависного їм Заходу, інтернетом та мобзв'язком?!
А як же ісконі сруськи скрепи на кшталт чобіт-скороходів та кілима-самольота тощо?
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13.06.2026 15:59 Відповісти
Ну своевременное решение... раньше видимо руки не доходили, чем то другим заняты были руки...
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13.06.2026 16:12 Відповісти
 
 