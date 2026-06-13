Министерство здравоохранения опровергло обвинения Габбард относительно "биолабораторий США" в Украине

Министерство здравоохранения Украины официально отреагировало на информацию о деятельности сети украинских исследовательских центров, обнародованную директором Национальной разведки США Тулси Габбард.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ведомства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Безосновательные обвинения

В украинском министерстве подчеркнули, что наше государство четко выполняет международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Украина никогда не занималась разработкой, накоплением или выпуском подобного вооружения. Многолетнее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном в медицинской сфере было направлено исключительно на улучшение системы общественного здравоохранения, диагностику заболеваний и биозащиту. Все лабораторные учреждения, получавшие техническую помощь, носят исключительно гражданский характер и работают в сфере ветеринарии или медицины.

Поводом для заявления стала публикация Тулси Габбард, в которой она якобы рассекретила данные об американском финансировании более 120 объектов в мире, в том числе в Украине. Она утверждала, что эти центры проводят опасные исследования и могут оказаться под угрозой из-за войны. Однако в предоставленных материалах обнаружили грубые ошибки. На обнародованной карте офис Габбард неправильно указал географическое расположение Киева, придумал город Чернов, а также нашел секретные лаборатории в оккупированном Крыму и в вымышленном городе Закарпатья. Министерство иностранных дел Украины также назвало эти обвинения безосновательными.

В профильном ведомстве подробно объяснили специфику работы медицинских центров:

"Они в принципе не предназначены и не могли использоваться для какой-либо разработки биологического оружия или проведения исследований, направленных на создание патогенов с повышенными опасными свойствами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацразведка США рассекретила данные о финансировании биолабораторий в Украине

Потребность в образцах патогенов для повседневной медицины и защита от вирусов

Представители ведомства отметили, что наличие в медицинских учреждениях образцов различных вирусов или бактерий является стандартной мировой практикой. Такие материалы необходимы ученым для ежедневной лабораторной диагностики, мониторинга эпидемиологической ситуации и быстрого реагирования на внезапные вспышки инфекций. Украина остается полностью открытой для международного сотрудничества в сфере безопасности и призывает опираться только на задокументированные факты, а не на чьи-то предположения.

Читайте также: Совет Федерации направил доклад об американских "боевых комарах" в Украине во все парламенты мира, — Матвиенко

Что предшествовало?

Напомним, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард перед своей отставкой обнародовала рассекреченные материалы о более чем 120 финансируемых Вашингтоном объектах в более чем 30 странах мира, в том числе на территории Украины. Речь идет об исследованиях в рамках программ биобезопасности.

В обнародованных материалах также приведена карта с указанием локаций объектов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Виннице и на Закарпатье.