Министерство здравоохранения опровергло обвинения Габбард относительно "биолабораторий США" в Украине
Министерство здравоохранения Украины официально отреагировало на информацию о деятельности сети украинских исследовательских центров, обнародованную директором Национальной разведки США Тулси Габбард.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ведомства.
Безосновательные обвинения
В украинском министерстве подчеркнули, что наше государство четко выполняет международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Украина никогда не занималась разработкой, накоплением или выпуском подобного вооружения. Многолетнее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном в медицинской сфере было направлено исключительно на улучшение системы общественного здравоохранения, диагностику заболеваний и биозащиту. Все лабораторные учреждения, получавшие техническую помощь, носят исключительно гражданский характер и работают в сфере ветеринарии или медицины.
Поводом для заявления стала публикация Тулси Габбард, в которой она якобы рассекретила данные об американском финансировании более 120 объектов в мире, в том числе в Украине. Она утверждала, что эти центры проводят опасные исследования и могут оказаться под угрозой из-за войны. Однако в предоставленных материалах обнаружили грубые ошибки. На обнародованной карте офис Габбард неправильно указал географическое расположение Киева, придумал город Чернов, а также нашел секретные лаборатории в оккупированном Крыму и в вымышленном городе Закарпатья. Министерство иностранных дел Украины также назвало эти обвинения безосновательными.
В профильном ведомстве подробно объяснили специфику работы медицинских центров:
"Они в принципе не предназначены и не могли использоваться для какой-либо разработки биологического оружия или проведения исследований, направленных на создание патогенов с повышенными опасными свойствами".
Потребность в образцах патогенов для повседневной медицины и защита от вирусов
Представители ведомства отметили, что наличие в медицинских учреждениях образцов различных вирусов или бактерий является стандартной мировой практикой. Такие материалы необходимы ученым для ежедневной лабораторной диагностики, мониторинга эпидемиологической ситуации и быстрого реагирования на внезапные вспышки инфекций. Украина остается полностью открытой для международного сотрудничества в сфере безопасности и призывает опираться только на задокументированные факты, а не на чьи-то предположения.
Что предшествовало?
Напомним, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард перед своей отставкой обнародовала рассекреченные материалы о более чем 120 финансируемых Вашингтоном объектах в более чем 30 странах мира, в том числе на территории Украины. Речь идет об исследованиях в рамках программ биобезопасности.
В обнародованных материалах также приведена карта с указанием локаций объектов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Виннице и на Закарпатье.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Основний зміст
Документ стверджує, що в Україні за підтримки США було побудовано та модернізовано понад 40 лабораторій у межах програми зі зменшення біологічних загроз (Cooperative Threat Reduction, CTR).
У цих лабораторіях:
зберігалися збудники захворювань, що залишилися ще з радянських часів;
проводилося навчання українських науковців роботі в умовах біологічної безпеки;
діяли програми сертифікації для роботи з особливо небезпечними патогенами.
Серед патогенів, які згадуються в документі:
сибірка (антракс),
туляремія,
туберкульоз,
африканська чума свиней,
хвороба Ньюкасла,
MERS,
SARS,
вірус Марбург,
*****,
Ласса,
чума та інші.
Приклади лабораторій
У документі наведено кілька прикладів лабораторій, побудованих або модернізованих за кошти уряду США:
Херсонська діагностична лабораторія;
Центральна референс-лабораторія Українського протичумного інституту;
Закарпатська діагностична лабораторія;
лабораторія Інституту ветеринарної медицини НААН України.
Для кожної лабораторії вказуються:
підрядники та субпідрядники;
вартість будівництва та обладнання;
інформація про дозволи на роботу з патогенами.
Зв'язки з біозахисною галуззю США
На останньому слайді зазначено, що США фінансували дослідження українськими науковцями геномів високопатогенного пташиного грипу та інших небезпечних вірусів у лабораторіях біобезпеки, які також фінансувалися американським урядом.
Важливе зауваження
Документ описує діяльність лабораторій та висловлює занепокоєння щодо їхньої роботи, але з наведених сторінок не випливає прямий доказ існування в Україні програми зі створення біологічної зброї. Документ переважно зосереджений на:
інфраструктурі лабораторій;
джерелах фінансування;
роботі з небезпечними патогенами;
взаємодії українських установ із американськими програмами біобезпеки.
Тільки Дмитру Алкагольєвичу цього не кажіть - протіерезіє і помре, бідолаха..
https://web.archive.org/web/20201109023042/https://khanna.house.gov/sites/khanna.house.gov/files/Combat%20Anti-Semitism%20Letter.pdf
Її підпис на 5 сторінці в правому нижньому кутку.