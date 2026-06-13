Міністерство охорони здоров’я спростувало звинувачення Габбард щодо "біолабораторій США" в Україні

Міністерство охорони здоров’я України офіційно відреагувало на оприлюднену директоркою Національної розвідки США Тулсі Габбард інформацію про роботу мережі українських дослідницьких центрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційній заяві пресслужби відомства.

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Безпідставні звинувачення

В українському міністерстві наголосили, що наша держава чітко виконує міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї. Україна ніколи не займалася розробкою, накопиченням чи випуском подібного озброєння. Багаторічна співпраця між Києвом та Вашингтоном у медичній галузі була спрямована лише на покращення системи громадського здоров'я, діагностику хвороб та біозахист. Всі лабораторні установи, які отримували технічну допомогу, мають виключно цивільний характер і працюють у сфері ветеринарії або медицини.

Приводом для заяви стала публікація Тулсі Габбард, у якій вона нібито розсекретила дані про американське фінансування понад 120 об'єктів у світі, зокрема в Україні. Вона стверджувала, що ці центри проводять небезпечні дослідження та можуть опинитися під загрозою через війну. Проте у наданих матеріалах виявили грубі помилки. На оприлюдненій карті офіс Габбард неправильно вказав географічне розташування Києва, видумав місто Чернів, а також знайшов секретні лабораторії в окупованому Криму та у вигаданому місті Закарпаття. Міністерство закордонних справ України також назвало ці закиди безпідставними.

У профільному відомстві детально пояснили специфіку роботи медичних центрів:

"Вони в принципі не призначені та не могли використовуватися для жодної розробки біологічної зброї або проведення досліджень, спрямованих на створення патогенів із підвищеними небезпечними властивостями".

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Потреба у зразках патогенів для повсякденної медицини та захист від вірусів

Представники відомства зауважили, що наявність у медичних установах зразків різноманітних вірусів чи бактерій є стандартною світовою практикою. Такі матеріали необхідні науковцям для щоденної лабораторної діагностики, моніторингу епідеміологічної ситуації та швидкого реагування на раптові спалахи інфекцій. Україна залишається повністю відкритою до міжнародної співпраці у сфері безпеки та закликає спиратися лише на задокументовані факти, а не на чиїсь припущення.

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Що передувало?

Нагадаємо, що директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард перед своєю відставкою оприлюднила розсекречені матеріали про понад 120 фінансованих Вашингтоном об'єктів у більше ніж 30 країнах світу, зокрема на території України. Йдеться про дослідження у межах програм біобезпеки.

В оприлюднених матеріалах також наведено карту із зазначенням локацій об'єктів у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Вінниці та на Закарпатті.