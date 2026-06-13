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Новини Біолабораторії США в Україні
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Міністерство охорони здоров’я спростувало звинувачення Габбард щодо "біолабораторій США" в Україні

У МОЗ також відповіли Габбард щодо біолабораторій США в Україні

Міністерство охорони здоров’я України офіційно відреагувало на оприлюднену директоркою Національної розвідки США Тулсі Габбард інформацію про роботу мережі українських дослідницьких центрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційній заяві пресслужби відомства.

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Безпідставні звинувачення

В українському міністерстві наголосили, що наша держава чітко виконує міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї. Україна ніколи не займалася розробкою, накопиченням чи випуском подібного озброєння. Багаторічна співпраця між Києвом та Вашингтоном у медичній галузі була спрямована лише на покращення системи громадського здоров'я, діагностику хвороб та біозахист. Всі лабораторні установи, які отримували технічну допомогу, мають виключно цивільний характер і працюють у сфері ветеринарії або медицини.

Приводом для заяви стала публікація Тулсі Габбард, у якій вона нібито розсекретила дані про американське фінансування понад 120 об'єктів у світі, зокрема в Україні. Вона стверджувала, що ці центри проводять небезпечні дослідження та можуть опинитися під загрозою через війну. Проте у наданих матеріалах виявили грубі помилки. На оприлюдненій карті офіс Габбард неправильно вказав географічне розташування Києва, видумав місто Чернів, а також знайшов секретні лабораторії в окупованому Криму та у вигаданому місті Закарпаття. Міністерство закордонних справ України також назвало ці закиди безпідставними.

У профільному відомстві детально пояснили специфіку роботи медичних центрів:

"Вони в принципі не призначені та не могли використовуватися для жодної розробки біологічної зброї або проведення досліджень, спрямованих на створення патогенів із підвищеними небезпечними властивостями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрозвідка США розсекретила дані про фінансування біолабораторій в Україні

Потреба у зразках патогенів для повсякденної медицини та захист від вірусів

Представники відомства зауважили, що наявність у медичних установах зразків різноманітних вірусів чи бактерій є стандартною світовою практикою. Такі матеріали необхідні науковцям для щоденної лабораторної діагностики, моніторингу епідеміологічної ситуації та швидкого реагування на раптові спалахи інфекцій. Україна залишається повністю відкритою до міжнародної співпраці у сфері безпеки та закликає спиратися лише на задокументовані факти, а не на чиїсь припущення.

Читайте також: Рада Федерацій направила доповідь про американських "бойових комарів" в Україні до всіх парламентів світу, - Матвієнко

Що передувало?

Нагадаємо, що директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард перед своєю відставкою оприлюднила розсекречені матеріали про понад 120 фінансованих Вашингтоном об'єктів у більше ніж 30 країнах світу, зокрема на території України. Йдеться про дослідження у межах програм біобезпеки.

В оприлюднених матеріалах також наведено карту із зазначенням локацій об'єктів у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Вінниці та на Закарпатті.

Автор: 

біологічна зброя (29)
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Топ коментарі
+4
Суть в тому, що Габбард розповіла про біологічні лабораторії в Україні без прив'язки до виготовлення якоїсь зброї. А представники України, які до цього взагалі заперечували існування цих біолабораторій - почали наввипередки доводити що це все насправді існує, проте виключно з цивільною метою. Тобто спростовують те, про що початково навіть не заявлялось.
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13.06.2026 21:37 Відповісти
+3
Ну, як можна не вірити випускніці академії фсб росії !?
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13.06.2026 21:28 Відповісти
+2
Диму без вогню не буває.
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13.06.2026 22:08 Відповісти
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то це що получається, ми залишимось без бойових комарів? так ми не домовлялись .
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13.06.2026 21:15 Відповісти
Ну, як можна не вірити випускніці академії фсб росії !?
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13.06.2026 21:28 Відповісти
Тупсі Габбард? Простіше тупа хабалка. Нічого дивного. В країні де за президента ******** дідуган і розвідка така - філія чемодана *****
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13.06.2026 21:34 Відповісти
Суть в тому, що Габбард розповіла про біологічні лабораторії в Україні без прив'язки до виготовлення якоїсь зброї. А представники України, які до цього взагалі заперечували існування цих біолабораторій - почали наввипередки доводити що це все насправді існує, проте виключно з цивільною метою. Тобто спростовують те, про що початково навіть не заявлялось.
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13.06.2026 21:37 Відповісти
Ось стислий переказ документа "Office of the Director of National Intelligence (ODNI) - Concerns with CTR Supported Labs in Ukraine", розсекреченого 23 квітня 2026 року.
Основний зміст
Документ стверджує, що в Україні за підтримки США було побудовано та модернізовано понад 40 лабораторій у межах програми зі зменшення біологічних загроз (Cooperative Threat Reduction, CTR).
У цих лабораторіях:
зберігалися збудники захворювань, що залишилися ще з радянських часів;
проводилося навчання українських науковців роботі в умовах біологічної безпеки;
діяли програми сертифікації для роботи з особливо небезпечними патогенами.
Серед патогенів, які згадуються в документі:
сибірка (антракс),
туляремія,
туберкульоз,
африканська чума свиней,
хвороба Ньюкасла,
MERS,
SARS,
вірус Марбург,
*****,
Ласса,
чума та інші.
Приклади лабораторій
У документі наведено кілька прикладів лабораторій, побудованих або модернізованих за кошти уряду США:
Херсонська діагностична лабораторія;
Центральна референс-лабораторія Українського протичумного інституту;
Закарпатська діагностична лабораторія;
лабораторія Інституту ветеринарної медицини НААН України.
Для кожної лабораторії вказуються:
підрядники та субпідрядники;
вартість будівництва та обладнання;
інформація про дозволи на роботу з патогенами.
Зв'язки з біозахисною галуззю США
На останньому слайді зазначено, що США фінансували дослідження українськими науковцями геномів високопатогенного пташиного грипу та інших небезпечних вірусів у лабораторіях біобезпеки, які також фінансувалися американським урядом.
Важливе зауваження
Документ описує діяльність лабораторій та висловлює занепокоєння щодо їхньої роботи, але з наведених сторінок не випливає прямий доказ існування в Україні програми зі створення біологічної зброї. Документ переважно зосереджений на:
інфраструктурі лабораторій;
джерелах фінансування;
роботі з небезпечними патогенами;
взаємодії українських установ із американськими програмами біобезпеки.
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13.06.2026 22:31 Відповісти
То "бойові комарі", "голуби-вбивці", "карасі-піраньї", "надзвукові пелікани", "радіоактивні таргани" і решта надсекретного озброєння - то "ІПСО"?
Тільки Дмитру Алкагольєвичу цього не кажіть - протіерезіє і помре, бідолаха..
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13.06.2026 21:47 Відповісти
Хто назве нормальну людину ім'ям Тулсі?
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13.06.2026 21:48 Відповісти
Це дуже давня історія... Ще Конан-варвар, який був кіммерійцем (які мешкали на територіях, які потім стали частиною України), воював з Тулсою Проклятим...
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13.06.2026 22:34 Відповісти
Цю американську курву потрібно викрасти і декілька днів під відео, без урахувань законодавств і гуманності, її допитувати з особливою жорстокістю. Впевен, розкаже з усіма доказами, де, коли, і як була завербована кацапами. Викласти докази і відпустити. Те що від неї залишиться. І це не буде жорстоко з нашої сторони. Це буде справедливо у відповідь на її відверту брехню під гаслом якої нас вбивають.
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13.06.2026 22:00 Відповісти
Ну під плитками і ти розповів, як татаро-монгол себе Ігор організував
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13.06.2026 23:08 Відповісти
Я написав,,з усіма доказами,, Щоб їх можливо перевірити.
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13.06.2026 23:17 Відповісти
Диму без вогню не буває.
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13.06.2026 22:08 Відповісти
Ця курва з групою інших запроданців, ще у 2018 брехливо звинувачувала Польщу та Україну в антисемітизмі і нацизмі:
https://web.archive.org/web/20201109023042/https://khanna.house.gov/sites/khanna.house.gov/files/Combat%20Anti-Semitism%20Letter.pdf
Її підпис на 5 сторінці в правому нижньому кутку.
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13.06.2026 22:37 Відповісти
Прощальная гастроль артистки больших и малых театров.
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13.06.2026 23:11 Відповісти
Московських театрів, як виявляється. Мені незрозуміла робота американських спецслужб у плані перевірки персон допущених до вищих державних таємниць. А у випадку з Трампом і цією дамою не просто допущених, а й керуючих цими таємницями. Це просто піпець. Якщо казати вихолощеною українською.
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13.06.2026 23:20 Відповісти
 
 