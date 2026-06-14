РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11250 посетителей онлайн
Новости Атака дрона на Херсонщину
228 0

В Херсонской области в результате атаки российского БПЛА получила ранения женщина

Российский дрон сбросил взрывчатку на женщину в Херсонской области

В Херсонской области в результате атаки российского беспилотника пострадала 61-летняя женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой.

Об этом в Telegram сообщила Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В ОГА отметили, что женщина попала под атаку вражеского БПЛА в селе Софиевка Станиславской громады.

Пострадавшую доставили в больницу, где медики диагностировали у нее минно-взрывную травму. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Обстоятельства атаки уточняются.

Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты атаковали машину скорой помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг почти 40 раз атаковал Днепропетровскую область: один человек получил ранения. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (5319) обстрел (33131) атака (1572) Херсонская область (5745) Херсонский район (903) Софиевка (4)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 