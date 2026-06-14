В Херсонской области в результате атаки российского БПЛА получила ранения женщина
В Херсонской области в результате атаки российского беспилотника пострадала 61-летняя женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой.
Об этом в Telegram сообщила Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
В ОГА отметили, что женщина попала под атаку вражеского БПЛА в селе Софиевка Станиславской громады.
Пострадавшую доставили в больницу, где медики диагностировали у нее минно-взрывную травму. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
Обстоятельства атаки уточняются.
Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты атаковали машину скорой помощи.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль