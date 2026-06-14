В Херсонской области в результате атаки российского БПЛА получила ранения женщина

В Херсонской области в результате атаки российского беспилотника пострадала 61-летняя женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой.

Об этом в Telegram сообщила Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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В ОГА отметили, что женщина попала под атаку вражеского БПЛА в селе Софиевка Станиславской громады.

Пострадавшую доставили в больницу, где медики диагностировали у нее минно-взрывную травму. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Обстоятельства атаки уточняются.

Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты атаковали машину скорой помощи.

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