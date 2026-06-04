Очередное военное преступление россиян: в Херсоне оккупанты атаковали машину скорой помощи. ВИДЕО

В Херсонской громаде российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и бригадам скорой медицинской помощи.

Об этом говорится в сообщении Херсонской городской военной администрации.

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Медики под прицелом российских дронов

В регионе фиксируются случаи целенаправленных атак со стороны врага не только по гражданским лицам, но и по тем, кто оказывает помощь пострадавшим.

В последнее время все чаще под ударами российских дронов оказываются автомобили скорой помощи и медицинские бригады, которые выезжают на вызовы к раненым.

Медики работают в постоянно опасных условиях. Они выезжают на места обстрелов, оказывают помощь пострадавшим и проводят эвакуацию людей, рискуя собственной жизнью.

"Наши медики ежедневно работают в чрезвычайно сложных условиях, рискуя собственной жизнью ради спасения других. Они прибывают на места обстрелов, оказывают помощь пострадавшим и эвакуируют людей, несмотря на постоянную угрозу новых атак", – отмечается в сообщении.

Удары по медицинским бригадам — это нарушение международного гуманитарного права и очередное военное преступление. Такие атаки направлены на затруднение доступа жителей Херсонской области к неотложной медицинской помощи, — говорится в сообщении ХОГА.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Херсона 4 июня российские оккупанты атаковали машину скорой помощи на территории больницы. В результате удара пострадали медицинские работники.

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