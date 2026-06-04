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Новости Видео Атака дрона на Херсонщину
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Очередное военное преступление россиян: в Херсоне оккупанты атаковали машину скорой помощи. ВИДЕО

В Херсонской громаде российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и бригадам скорой медицинской помощи.

Об этом говорится в сообщении Херсонской городской военной администрации.

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Медики под прицелом российских дронов

В регионе фиксируются случаи целенаправленных атак со стороны врага не только по гражданским лицам, но и по тем, кто оказывает помощь пострадавшим.

В последнее время все чаще под ударами российских дронов оказываются автомобили скорой помощи и медицинские бригады, которые выезжают на вызовы к раненым.

Медики работают в постоянно опасных условиях. Они выезжают на места обстрелов, оказывают помощь пострадавшим и проводят эвакуацию людей, рискуя собственной жизнью.

"Наши медики ежедневно работают в чрезвычайно сложных условиях, рискуя собственной жизнью ради спасения других. Они прибывают на места обстрелов, оказывают помощь пострадавшим и эвакуируют людей, несмотря на постоянную угрозу новых атак", – отмечается в сообщении.

Удары по медицинским бригадам — это нарушение международного гуманитарного права и очередное военное преступление. Такие атаки направлены на затруднение доступа жителей Херсонской области к неотложной медицинской помощи, — говорится в сообщении ХОГА. 

  • Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Херсона 4 июня российские оккупанты атаковали машину скорой помощи на территории больницы. В результате удара пострадали медицинские работники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары по Херсонщине: известно о двух погибших и 20 раненых, из них 1 — ребенок. ВИДЕО

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Херсон (3323) атака (1539) скорая (369) Херсонский район (886)
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Шо там ООН і Червоний хрест? Питання риторичне...
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04.06.2026 19:58 Ответить
Водій, хоч, живий? Бо фельдшер у шоці, втекла...
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04.06.2026 20:04 Ответить
Детектори не на часі.
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04.06.2026 20:22 Ответить
Там скорей всего они на оптиковолокне
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04.06.2026 20:32 Ответить
 
 