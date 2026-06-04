Черговий воєнний злочин росіян: у Херсоні окупанти атакували машину швидкої допомоги. ВIДЕО
У Херсонській громаді російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та бригадах екстреної медичної допомоги.
Про це йдеться у повідомленні Херсонської міської військової адміністрації.
Медики під прицілом російських дронів
У регіоні фіксують випадки цілеспрямованих атак з боку ворога не лише по цивільних, а й по тих, хто надає допомогу постраждалим.
Останнім часом дедалі частіше під ударами російських дронів опиняються автомобілі швидкої допомоги та медичні бригади, які виїжджають на виклики до поранених.
Медики працюють у постійно небезпечних умовах. Вони виїжджають на місця обстрілів, надають допомогу постраждалим і проводять евакуацію людей, ризикуючи власним життям.
"Наші медики щодня працюють у надзвичайно складних умовах, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Вони прибувають на місця обстрілів, надають допомогу постраждалим та евакуюють людей, попри постійну загрозу нових атак", – зазначається у повідомленні.
Удари по медичних бригадах - це порушення міжнародного гуманітарного права та черговий воєнний злочин. Такі атаки спрямовані на ускладнення доступу мешканців Херсонщини до невідкладної медичної допомоги, - йдеться у повідомлення ХОВА.
- Раніше повідомлялося, що у Дніпровському районі Херсона 4 червня російські окупанти атакували карету швидкої на території лікарні. Внаслідок удару постраждали медичні працівники.
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