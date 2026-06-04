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Новини Відео Атака дрона на Херсонщині
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Черговий воєнний злочин росіян: у Херсоні окупанти атакували машину швидкої допомоги. ВIДЕО

У Херсонській громаді російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та бригадах екстреної медичної допомоги.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської міської військової адміністрації.

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Медики під прицілом російських дронів

У регіоні фіксують випадки цілеспрямованих атак з боку ворога не лише по цивільних, а й по тих, хто надає допомогу постраждалим.

Останнім часом дедалі частіше під ударами російських дронів опиняються автомобілі швидкої допомоги та медичні бригади, які виїжджають на виклики до поранених.

Медики працюють у постійно небезпечних умовах. Вони виїжджають на місця обстрілів, надають допомогу постраждалим і проводять евакуацію людей, ризикуючи власним життям.

"Наші медики щодня працюють у надзвичайно складних умовах, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Вони прибувають на місця обстрілів, надають допомогу постраждалим та евакуюють людей, попри постійну загрозу нових атак", – зазначається у повідомленні.

Удари по медичних бригадах - це порушення міжнародного гуманітарного права та черговий воєнний злочин. Такі атаки спрямовані на ускладнення доступу мешканців Херсонщини до невідкладної медичної допомоги, - йдеться у повідомлення ХОВА. 

  • Раніше повідомлялося, що у Дніпровському районі Херсона 4 червня російські окупанти атакували карету швидкої на території лікарні. Внаслідок удару постраждали медичні працівники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари по Херсонщині: відомо про двох загиблих та 20 поранених, з них 1 - дитина. ВIДЕО

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Херсон (3870) атака (1602) швидка (275) Херсонський район (899)
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Шо там ООН і Червоний хрест? Питання риторичне...
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04.06.2026 19:58 Відповісти
Водій, хоч, живий? Бо фельдшер у шоці, втекла...
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04.06.2026 20:04 Відповісти
Детектори не на часі.
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04.06.2026 20:22 Відповісти
Там скорей всего они на оптиковолокне
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04.06.2026 20:32 Відповісти
 
 