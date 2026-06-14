На Херсонщині внаслідок атаки російського БПЛА отримала поранення жінка
У Херсонській області внаслідок атаки російського безпілотника постраждала 61-річна жінка. Її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.
Про це у Телеграмі повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
В ОВА зазначили, що жінка потрапила під атаку ворожого БпЛА у селі Софіївка Станіславської громади.
Потерпілу доправили до лікарні, де медики діагностували у неї мінно-вибухову травму. Наразі лікарі надають їй усю необхідну допомогу.
Обставини атаки уточнюються.
Раніше повідомлялося, що у Херсоні окупанти атакували машину швидкої допомоги.
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