На Херсонщині внаслідок атаки російського БПЛА отримала поранення жінка

У Херсонській області внаслідок атаки російського безпілотника постраждала 61-річна жінка. Її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

Про це у Телеграмі повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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В ОВА зазначили, що жінка потрапила під атаку ворожого БпЛА у селі Софіївка Станіславської громади.

Потерпілу доправили до лікарні, де медики діагностували у неї мінно-вибухову травму. Наразі лікарі надають їй усю необхідну допомогу.

Обставини атаки уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні окупанти атакували машину швидкої допомоги.

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