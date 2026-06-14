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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 382 870 человек (+1 440 за сутки), 12 020 танков, 44 010 артсистем, 24 753 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Бойцы 414-й бригады ликвидировали рашиста посреди дороги

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 382 870 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 382 870 (+1 440) человек (ликвидировано и ранено);
  • танков — 12 020 (+5) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 753 (+14) шт.
  • артиллерийских систем — 44 010 (+57) шт.
  • РСЗО - 1 868 (+3) ед.
  • средства ПВО — 1 419 (+1) ед.
  • самолетов / aircraft – 436 (+0) шт.
  • вертолетов - 353 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов — 1 661 (+13) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 349 165 (+2 132) шт.
  • крылатые ракеты - 4 733 (+0) шт.
  • кораблей / катеров – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 106 675 (+401) ед.
  • специальная техника - 4 288 (+1) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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армия РФ (23057) Генштаб ВС (8184) ликвидация (4405)
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Заліза і вати згоріло!!!!!Не натішусь!!!!
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14.06.2026 07:43 Ответить
На "заставці" - черговий "мальчік в трусіках"... Йшов "на Берлин, за немками!", і залишився без ніг...
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14.06.2026 07:47 Ответить
Гарно хлопці та дівчата намолотили кацапів та залізяччя. Слава Героям ЗСУ!
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14.06.2026 07:50 Ответить
Минув 4498 день москальсько-української війни.
496!!!! одиниць знищеної техніки та 1440! чумардосів за день.
Все файно, логістика супер.
Арта перевалила за 44000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 382 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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14.06.2026 08:11 Ответить
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14.06.2026 08:13 Ответить
в августе, возможно, выйдем на 50тыс/мес
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14.06.2026 08:22 Ответить
В той час як весь світ св'яткує св'ято футболу ЧС-2026 ,рашиські варвари здихають за хворі у'яви свого фюрере їм землі мало ,хватить на кацапщині метр на два.
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14.06.2026 08:23 Ответить
Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - нacpaли и ушли!
Сергей Терсимонов 1953-2012 Донецкий поэт
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14.06.2026 08:39 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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14.06.2026 09:27 Ответить
 
 