Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 382 870 человек (+1 440 за сутки), 12 020 танков, 44 010 артсистем, 24 753 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 382 870 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 382 870 (+1 440) человек (ликвидировано и ранено);
- танков — 12 020 (+5) шт.
- боевых бронированных машин — 24 753 (+14) шт.
- артиллерийских систем — 44 010 (+57) шт.
- РСЗО - 1 868 (+3) ед.
- средства ПВО — 1 419 (+1) ед.
- самолетов / aircraft – 436 (+0) шт.
- вертолетов - 353 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 1 661 (+13) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 349 165 (+2 132) шт.
- крылатые ракеты - 4 733 (+0) шт.
- кораблей / катеров – 33 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 106 675 (+401) ед.
- специальная техника - 4 288 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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496!!!! одиниць знищеної техніки та 1440! чумардосів за день.
Все файно, логістика супер.
Арта перевалила за 44000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 382 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - нacpaли и ушли!
Сергей Терсимонов 1953-2012 Донецкий поэт