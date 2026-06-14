Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 382 870 человек (+1 440 за сутки), 12 020 танков, 44 010 артсистем, 24 753 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 382 870 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 382 870 (+1 440) человек (ликвидировано и ранено);

танков — 12 020 (+5) шт.

боевых бронированных машин — 24 753 (+14) шт.

артиллерийских систем — 44 010 (+57) шт.

РСЗО - 1 868 (+3) ед.

средства ПВО — 1 419 (+1) ед.

самолетов / aircraft – 436 (+0) шт.

вертолетов - 353 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов — 1 661 (+13) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 349 165 (+2 132) шт.

крылатые ракеты - 4 733 (+0) шт.

кораблей / катеров – 33 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 106 675 (+401) ед.

специальная техника - 4 288 (+1) ед.

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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