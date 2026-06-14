Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 382 870 осіб (+1 440 за добу), 12 020 танків, 44 010 артсистем, 24 753 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 382 870 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 382 870 (+1 440) осіб (ліквідовано та поранено);

танків - 12 020 (+5) од.

бойових броньованих машин - 24 753 (+14) од.

артилерійських систем - 44 010 (+57) од.

РСЗВ - 1 868 (+3) од.

засоби ППО - 1 419 (+1) од.

літаків / aircraft – 436 (+0) од.

гелікоптерів - 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 1 661 (+13) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 349 165 (+2 132) од.

крилаті ракети - 4 733 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 106 675 (+401) од.

спеціальна техніка - 4 288 (+1) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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