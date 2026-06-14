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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 382 870 осіб (+1 440 за добу), 12 020 танків, 44 010 артсистем, 24 753 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бійці 414 бригади ліквідували рашиста серед дороги

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 382 870 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 382 870 (+1 440) осіб (ліквідовано та поранено);
  • танків - 12 020 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 24 753 (+14) од.
  • артилерійських систем - 44 010 (+57) од.
  • РСЗВ - 1 868 (+3) од.
  • засоби ППО - 1 419 (+1) од.
  • літаків / aircraft – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів - 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 1 661 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 349 165 (+2 132) од.
  • крилаті ракети - 4 733 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 106 675 (+401) од.
  • спеціальна техніка - 4 288 (+1) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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Автор: 

армія рф (21275) Генштаб ЗС (8493) ліквідація (4793)
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Заліза і вати згоріло!!!!!Не натішусь!!!!
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14.06.2026 07:43 Відповісти
На "заставці" - черговий "мальчік в трусіках"... Йшов "на Берлин, за немками!", і залишився без ніг...
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14.06.2026 07:47 Відповісти
Гарно хлопці та дівчата намолотили кацапів та залізяччя. Слава Героям ЗСУ!
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14.06.2026 07:50 Відповісти
Минув 4498 день москальсько-української війни.
496!!!! одиниць знищеної техніки та 1440! чумардосів за день.
Все файно, логістика супер.
Арта перевалила за 44000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 382 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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14.06.2026 08:11 Відповісти
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14.06.2026 08:13 Відповісти
в августе, возможно, выйдем на 50тыс/мес
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14.06.2026 08:22 Відповісти
В той час як весь світ св'яткує св'ято футболу ЧС-2026 ,рашиські варвари здихають за хворі у'яви свого фюрере їм землі мало ,хватить на кацапщині метр на два.
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14.06.2026 08:23 Відповісти
Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - нacpaли и ушли!
Сергей Терсимонов 1953-2012 Донецкий поэт
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14.06.2026 08:39 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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14.06.2026 09:27 Відповісти
 
 