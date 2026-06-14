Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 382 870 осіб (+1 440 за добу), 12 020 танків, 44 010 артсистем, 24 753 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 382 870 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 382 870 (+1 440) осіб (ліквідовано та поранено);
- танків - 12 020 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 24 753 (+14) од.
- артилерійських систем - 44 010 (+57) од.
- РСЗВ - 1 868 (+3) од.
- засоби ППО - 1 419 (+1) од.
- літаків / aircraft – 436 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 1 661 (+13) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 349 165 (+2 132) од.
- крилаті ракети - 4 733 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 106 675 (+401) од.
- спеціальна техніка - 4 288 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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496!!!! одиниць знищеної техніки та 1440! чумардосів за день.
Все файно, логістика супер.
Арта перевалила за 44000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 382 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
Они всегда в пути, первопроходцы:
Не все еще заплеваны колодцы…
Захапав же - нacpaли и ушли!
Сергей Терсимонов 1953-2012 Донецкий поэт