Уничтожено 91 из 98 вражеских дронов, - Воздушные силы

В ночь на 14 июня 2026 года войска РФ атаковали Украину 98 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 91 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипажи истребителей Су-27 разнесли место дислокации российских операторов БПЛА и радистов. ВИДЕО

Последствия

Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Читайте также: Враг атаковал Николаев "шахидами": под ударом транспортная и энергетическая инфраструктура