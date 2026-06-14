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Уничтожено 91 из 98 вражеских дронов, - Воздушные силы

Участие общин в системе ПВО

В ночь на 14 июня 2026 года войска РФ атаковали Украину 98 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 91 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

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Последствия

Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

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14.06.2026 08:25 Ответить
 
 