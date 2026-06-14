Знешкоджено 91 із 98 ворожих дронів, - Повітряні сили

У ніч на 14 червня 2026 року війська РФ атакували Україну 98 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрон інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Наслідки

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.

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