229 боестолкновений за сутки на фронте: продолжаются самые тяжелые бои на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 13 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 229 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес 127 авиационных ударов, сбросив 391 управляемую авиационную бомбу. Кроме того, он применил 9192 дрона-камикадзе и осуществил 3001 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 112 - из реактивных систем залпового огня.

Вражеским авиаударам подверглись, в частности, населенные пункты Павловка, Пустогород, Лужки, Бруски Сумской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен объект нефтетранспортной инфраструктуры в Волгоградской области, а также пункты управления и районы сосредоточения войск РФ, - Генштаб

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1440 человек. Также уничтожено пять танков, четырнадцать боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, тринадцать наземных робототехнических комплексов, 2132 беспилотных летательных аппарата, 401 единицу автомобильной, единицу специальной техники и тяжелую огнеметную систему противника.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения, агрессор нанес три авиационных удара с применением девяти управляемых авиационных бомб, осуществил 82 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Читайте также: Соотношение освобожденных и утраченных территорий в мае составляет почти +100 км² в пользу Украины, - Сырский

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Избицкое, Зыбино и в сторону Лимана.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку врага продвинуться вперед в сторону населенного пункта Новоплатоновка.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг семнадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе населенных пунктов Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва, Торское, Озерное и в сторону Шийковки, Новоегоровки и Надии.

На Славянском направлении противник штурмовал четырнадцать раз в районе Закитного и в сторону населенных пунктов Николаевка, Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении оккупанты совершили четырнадцать атак вблизи населенных пунктов Плещиевка, Константиновка, Иванополье, Ильиновка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Васильевка, Родинское, Шевченко, Новоподгородное, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новопавловка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Ганновка, Новое Шаховое, Кучеров Яр, Сергиевка", - говорится в сообщении.

Читайте также: Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Афипский" в Краснодарском крае РФ и ряда военных объектов противника на ВОТ

Обстановка на Юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник атаковал один раз в районе Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 32 атаки в районах населенных пунктов Рыбное, Еленокстантиновка, Гуляйпольское, Терноватое, Зализнычное, Верхняя Терса, Чаривное и в сторону Горного, Доброполья, Воздвижковки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск и в сторону Приморска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.