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Новости Обстрелы Сумщины
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РФ более 40 раз за сутки обстреляла Сумскую область: трое раненых, повреждены дома и инфраструктура

Российские удары по Сумской области

За прошедшие сутки российские войска более 40 раз обстреляли населенные пункты Сумской области. В результате обстрелов ранения получили трое мирных жителей, зафиксированы значительные разрушения жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.

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 Пострадали 3 человека

  • Миропольская громада – ранен 69-летний мужчина;
  • Белопольская громада – травмирован 51-летний мужчина;
  • Сумская громада – пострадал 44-летний мужчина.

Более 40 обстрелов по 22 населенным пунктам в 14 громадах области.

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Повреждения:

  • Середино-Будская громада – частные жилые дома, хозяйственные и нежилые помещения, объект инфраструктуры;
  • Глуховская громада – частные жилые дома и хозяйственные постройки;
  • Путивльская громада – многоквартирный жилой дом и объект инфраструктуры;
  • Шосткинская громада – объект инфраструктуры и нежилые помещения;
  • Сумская громада – нежилое помещение;
  • Белопольская громада – автомобиль;
  • Хутор-Михайловская громада – частный жилой дом;
  • Эсманская громада – уничтожены частные жилые дома и хозяйственные постройки;
  • Зноб-Новгородская громада – поврежденный объект гражданской инфраструктуры.

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 Эвакуирован один человек.

Автор: 

Сумская область (4234) Григоров Олег (17)
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