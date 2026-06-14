РФ более 40 раз за сутки обстреляла Сумскую область: трое раненых, повреждены дома и инфраструктура

За прошедшие сутки российские войска более 40 раз обстреляли населенные пункты Сумской области. В результате обстрелов ранения получили трое мирных жителей, зафиксированы значительные разрушения жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.

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Пострадали 3 человека

Миропольская громада – ранен 69-летний мужчина;

Белопольская громада – травмирован 51-летний мужчина;

Сумская громада – пострадал 44-летний мужчина.

Более 40 обстрелов по 22 населенным пунктам в 14 громадах области.

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Повреждения:

Середино-Будская громада – частные жилые дома, хозяйственные и нежилые помещения, объект инфраструктуры;

Глуховская громада – частные жилые дома и хозяйственные постройки;

Путивльская громада – многоквартирный жилой дом и объект инфраструктуры;

Шосткинская громада – объект инфраструктуры и нежилые помещения;

Сумская громада – нежилое помещение;

Белопольская громада – автомобиль;

Хутор-Михайловская громада – частный жилой дом;

Эсманская громада – уничтожены частные жилые дома и хозяйственные постройки;

Зноб-Новгородская громада – поврежденный объект гражданской инфраструктуры.

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Эвакуирован один человек.

