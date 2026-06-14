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РФ более 40 раз за сутки обстреляла Сумскую область: трое раненых, повреждены дома и инфраструктура
За прошедшие сутки российские войска более 40 раз обстреляли населенные пункты Сумской области. В результате обстрелов ранения получили трое мирных жителей, зафиксированы значительные разрушения жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.
Пострадали 3 человека
- Миропольская громада – ранен 69-летний мужчина;
- Белопольская громада – травмирован 51-летний мужчина;
- Сумская громада – пострадал 44-летний мужчина.
Более 40 обстрелов по 22 населенным пунктам в 14 громадах области.
Повреждения:
- Середино-Будская громада – частные жилые дома, хозяйственные и нежилые помещения, объект инфраструктуры;
- Глуховская громада – частные жилые дома и хозяйственные постройки;
- Путивльская громада – многоквартирный жилой дом и объект инфраструктуры;
- Шосткинская громада – объект инфраструктуры и нежилые помещения;
- Сумская громада – нежилое помещение;
- Белопольская громада – автомобиль;
- Хутор-Михайловская громада – частный жилой дом;
- Эсманская громада – уничтожены частные жилые дома и хозяйственные постройки;
- Зноб-Новгородская громада – поврежденный объект гражданской инфраструктуры.
Эвакуирован один человек.
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