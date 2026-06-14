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Новини Обстріли Сумщини
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РФ понад 40 разів за добу обстріляла Сумщину: троє поранених, пошкоджені будинки та інфраструктура

Російські удари по Сумщині

Протягом минулої доби російські війська понад 40 разів атакували населені пункти Сумської області. Внаслідок обстрілів поранення дістали троє мирних жителів, зафіксовано значні руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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 Постраждали 3 людей

  • Миропільська громада – поранений 69-річний чоловік;
  • Білопільська громада – травмований 51-річний чоловік;
  • Сумська громада – постраждав 44-річний чоловік.

Понад 40 обстрілів по 22 населених пунктах у 14 громадах області.

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Пошкодження:

  • Середино-Будська громада – приватні житлові будинки, господарчі та нежитлові приміщення, об’єкт інфраструктури;
  • Глухівська громада – приватні житлові будинки та господарчі споруди;
  • Путивльська громада – багатоквартирний житловий будинок та об’єкт інфраструктури;
  • Шосткинська громада – об’єкт інфраструктури та нежитлові приміщення;
  • Сумська громада – нежитлове приміщення;
  • Білопільська громада – автомобіль;
  • Хутір-Михайлівська громада – приватний житловий будинок;
  • Есманьська громада – знищені приватні житлові будинки та господарчі споруди;
  • Зноб-Новгородська громада – пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури.

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 Евакуйовано одну людину.

Автор: 

Сумська область (4785) Григоров Олег (17)
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