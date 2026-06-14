Атака РФ на Днепр 2 июня: число жертв возросло до 17

В больнице скончался 22-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время ракетного удара по Днепру 2 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА в Telegram.

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Смерть после обстрела: врачи боролись за жизнь

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии сразу после атаки. Все это время медики пытались спасти ему жизнь, однако сделать этого не удалось.

"В больнице скончался 22-летний мужчина, получивший ранения во время вражеской атаки на Днепр 2 июня. Тогда пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Все это время медики боролись за его жизнь. Но, к сожалению, спасти его не удалось", — говорится в сообщении.

Начальник ОВА также выразил соболезнования родным погибшего.

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Число жертв возросло до 17

Вследствие атаки общее число погибших возросло до 17 человек.

Ранее сообщалось, что после ракетного удара по жилому кварталу в ночь на 2 июня было известно о 16 погибших и 42 раненых.

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