РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10180 посетителей онлайн
Новости Атака на Днепр
683 2

Атака РФ на Днепр 2 июня: число жертв возросло до 17

После ночного удара РФ по Днепру: десятки разрушенных домов и человеческие потери

В больнице скончался 22-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время ракетного удара по Днепру 2 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА в Telegram.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смерть после обстрела: врачи боролись за жизнь

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии сразу после атаки. Все это время медики пытались спасти ему жизнь, однако сделать этого не удалось.

"В больнице скончался 22-летний мужчина, получивший ранения во время вражеской атаки на Днепр 2 июня. Тогда пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Все это время медики боролись за его жизнь. Но, к сожалению, спасти его не удалось", — говорится в сообщении.

Начальник ОВА также выразил соболезнования родным погибшего.

Читайте также: РФ нанесла баллистический удар по Днепровскому району: горят склады АТБ, восемь пострадавших (обновлено). ВИДЕО

Число жертв возросло до 17

Вследствие атаки общее число погибших возросло до 17 человек.

Читайте также: Войска РФ массированно атаковали Путивль: вспыхнули пожары. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (33131) жертвы (2254) атака (1574) Днепропетровская область (5311) Днепровский район (412) Днепровое (8)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коли, в результаті кацапських обстрілів України гинуть чоловіки, віком від 18 до 25 років, постійно гризе запитання... - "вони ж "діти"", чути у відповідь. переростки, це діти?
показать весь комментарий
14.06.2026 20:20 Ответить
Москва спить зажди.
показать весь комментарий
14.06.2026 20:43 Ответить
 
 