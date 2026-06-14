Атака РФ на Дніпро 2 червня: кількість жертв зросла до 17

У лікарні помер 22-річний чоловік, який отримав важкі поранення під час ракетного удару по Дніпру 2 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської ОВА у Телеграмі.

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Смерть після обстрілу: лікарі боролися за життя

Постраждалого доправили до лікарні у важкому стані одразу після атаки. Увесь цей час медики намагалися врятувати його життя, однак зробити цього не вдалося.

"У лікарні помер 22-річний чоловік, який дістав поранень під час ворожої атаки на Дніпро 2 червня. Тоді постраждалого доправили до лікарні у важкому стані. Увесь цей час медики боролися за його життя. Та, на жаль, врятувати не вдалося", — йдеться у повідомленні.

Начальник ОВА також висловив співчуття рідним загиблого.

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Кількість жертв зросла до 17

Унаслідок атаки загальна кількість загиблих зросла до 17 людей.

Раніше повідомлялося, що після ракетного удару по житловому кварталу у ніч на 2 червня було відомо про 16 загиблих та 42 поранених.

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