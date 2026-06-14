УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10427 відвідувачів онлайн
Новини Атака на Дніпро
514 2

Атака РФ на Дніпро 2 червня: кількість жертв зросла до 17

Після нічного удару РФ по Дніпру: десятки зруйнованих будинків і людські втрати

У лікарні помер 22-річний чоловік, який отримав важкі поранення під час ракетного удару по Дніпру 2 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської ОВА у Телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Смерть після обстрілу: лікарі боролися за життя

Постраждалого доправили до лікарні у важкому стані одразу після атаки. Увесь цей час медики намагалися врятувати його життя, однак зробити цього не вдалося.

"У лікарні помер 22-річний чоловік, який дістав поранень під час ворожої атаки на Дніпро 2 червня. Тоді постраждалого доправили до лікарні у важкому стані. Увесь цей час медики боролися за його життя. Та, на жаль, врятувати не вдалося", — йдеться у повідомленні.

Начальник ОВА також висловив співчуття рідним загиблого.

Читайте також: РФ ударила балістикою по Дніпровському району: горять склади АТБ, восьмеро постраждалих (оновлено) .ВІДЕО

Кількість жертв зросла до 17

Унаслідок атаки загальна кількість загиблих зросла до 17 людей.

Читайте також: Війська РФ масовано атакували Путивль: спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34484) жертви (1992) атака (1638) Дніпропетровська область (5130) Дніпровський район (422) Дніпрове (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коли, в результаті кацапських обстрілів України гинуть чоловіки, віком від 18 до 25 років, постійно гризе запитання... - "вони ж "діти"", чути у відповідь. переростки, це діти?
показати весь коментар
14.06.2026 20:20 Відповісти
Москва спить зажди.
показати весь коментар
14.06.2026 20:43 Відповісти
 
 