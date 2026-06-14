В Хусте на Закарпатье задержали мужчину, который угрожал гранатой жене и детям
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции Закарпатской области.
Угрозы в доме и вызов полиции
В ночь на воскресенье, 14 июня, правоохранители получили сообщение о домашнем насилии в городе Хуст. Заявительница рассказала, что ее муж угрожает взорвать гранату в доме, где она находится вместе с двумя сыновьями.
По ее словам, у мужа была боевая граната.
Эвакуация и задержание
На место происшествия немедленно прибыли полицейские. Они эвакуировали женщину и двух мальчиков в возрасте 14 и 18 лет.
Во время осмотра дома следователи изъяли боевую гранату. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Мужчине инкриминируют незаконное обращение с оружием. Также отдельно расследуются угрозы и действия, связанные с домашним насилием.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль