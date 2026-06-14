РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11336 посетителей онлайн
Новости Задержание полицией уклониста
462 2

В Хусте на Закарпатье задержали мужчину, который угрожал гранатой жене и детям

Задержание мужчины в городе Хуст после угроз гранатой

На Закарпатье мужчина угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции Закарпатской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Угрозы в доме и вызов полиции

В ночь на воскресенье, 14 июня, правоохранители получили сообщение о домашнем насилии в городе Хуст. Заявительница рассказала, что ее муж угрожает взорвать гранату в доме, где она находится вместе с двумя сыновьями.

По ее словам, у мужа была боевая граната.

Читайте также: Предприниматель в Закарпатье торговал автомобилями, ввезенными для военных: его задержали. ФОТОрепортаж

Эвакуация и задержание

На место происшествия немедленно прибыли полицейские. Они эвакуировали женщину и двух мальчиков в возрасте 14 и 18 лет.

Во время осмотра дома следователи изъяли боевую гранату. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Мужчине инкриминируют незаконное обращение с оружием. Также отдельно расследуются угрозы и действия, связанные с домашним насилием.

Смотрите также: Стрелял в прохожих: в Ирпене задержан 47-летний злоумышленник. ФОТО

Автор: 

граната (1052) задержание (6556) Нацполиция (16985) Закарпатская область (2767) Хустский район (9) Іза (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До цього випадку з гранатою, цей кнурець, просто гамселив жінку двох дітей, а тут мав нагоду, і вирішив її гранатою??!?
показать весь комментарий
14.06.2026 22:36 Ответить
 
 