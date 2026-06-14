В Хусте на Закарпатье задержали мужчину, который угрожал гранатой жене и детям

На Закарпатье мужчина угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции Закарпатской области.

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Угрозы в доме и вызов полиции

В ночь на воскресенье, 14 июня, правоохранители получили сообщение о домашнем насилии в городе Хуст. Заявительница рассказала, что ее муж угрожает взорвать гранату в доме, где она находится вместе с двумя сыновьями.

По ее словам, у мужа была боевая граната.

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Эвакуация и задержание

На место происшествия немедленно прибыли полицейские. Они эвакуировали женщину и двух мальчиков в возрасте 14 и 18 лет.

Во время осмотра дома следователи изъяли боевую гранату. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Мужчине инкриминируют незаконное обращение с оружием. Также отдельно расследуются угрозы и действия, связанные с домашним насилием.

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