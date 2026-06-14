У Хусті на Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував гранатою дружині та дітям

На Закарпатті чоловік погрожував підірвати бойову гранату в будинку, де перебували його дружина та двоє дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУ Національної поліції Закарпатської області.

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Погрози в будинку та виклик поліції

У ніч на неділю, 14 червня, правоохоронці отримали повідомлення про домашнє насильство у місті Хуст. Заявниця розповіла, що її чоловік погрожує підірвати гранату в будинку, де вона перебуває разом із двома синами.

За її словами, у чоловіка була бойова граната.

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Евакуація та затримання

На місце події негайно прибули поліцейські. Вони евакуювали жінку та двох хлопців віком 14 і 18 років.

Під час огляду будинку слідчі вилучили бойову гранату. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловікові інкримінують незаконне поводження зі зброєю. Також окремо розслідують погрози та дії щодо домашнього насилля.

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