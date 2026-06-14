На фронте произошло 118 боевых столкновений: враг применил более 9 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 14 июня, на фронте произошло 118 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес три ракетных удара, применив три ракеты, совершил 85 авиационных ударов, сбросив 238 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 9054 дрона-камикадзе и совершил 3407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара с применением шести КАБ, осуществил 45 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Гранов, Волчанск, Старица и в сторону Избицкого.

в районах населенных пунктов Гранов, Волчанск, Старица и в сторону Избицкого. На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Новоплатоновка, Куриловка.

Читайте также: С начала суток произошло 193 боевых столкновения, - Генштаб

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 14 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Ямполя и в сторону Дробышево, Озерного, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Плещиевка, Константиновка, Ильиновка, Степановка. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Дорожное, Вольное, Кучеров Яр, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 34 оккупанта, еще 21 – ранено; уничтожены склад ГСМ, склад боеприпасов, восемь единиц автомобильной и десять единиц специальной техники врага. Поврежден один пункт управления БПЛА, четыре единицы автомобильной и одна единица специальной техники, три артиллерийские системы, 98 укрытий личного состава. Уничтожено или подавлено 295 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в районе Александрограда.

Читайте также: На фронте произошло почти 180 боев, больше всего – на Покровском и Гуляйпольском направлениях, – Генштаб

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе и в сторону Гуляйпольского, Горького, Верхней Терсы, Зализнычного, Воздвижковки, Чаривного. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Читайте также: 44 боестолкновения с начала суток: 11 вражеских штурмов отбито на Гуляйпольском направлении, - Генштаб