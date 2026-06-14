44 боевых столкновения с начала суток: 11 вражеских штурмов отражены на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 44 раза обстрелял позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Рыжевка, Коренок, Уланово, Нескучное, Рогизно, Будки, Потаповка, Бунячино, Лужки, Безсаловка, Старая Гута, Козаче, Атинское, Суходол, Бачевск, Харьковка, Малушино, Гаврилова Слобода; в Черниговской области – Сенковка, Клюсы.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло одно боевое столкновение. Захватчики нанесли три авиаудара с применением шести управляемых авиационных бомб, а также осуществили 24 обстрела, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.

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Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Гранов и Волчанск. Одно боевое столкновение пока продолжается.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну попытку врага продвинуться вперед в сторону Куриловки.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться в сторону Дробышевого, Озерного, Лимана, Дибровы и в районе Ямполя.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили пять попыток захватчиков продвигаться в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.

На Константиновском направлении наши защитники отразили семь атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Степановка. Три боевых столкновения продолжаются.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты девять раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районе населенного пункта Удачное и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Дорожное.

На Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили одиннадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе и в сторону Гуляйпольского, Горкого, Верхней Терсы, Зализничного, Воздвижковки, Чаривного.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

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