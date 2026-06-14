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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Поражены живая сила, пункты управления и склады противника. На "Таманьнефтегазе" повреждены 3 резервуара, - Генштаб

удары по РФ

В ночь на 14 июня 2026 года и в течение предыдущих суток подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных объектов российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удары по пунктам РФ

  • В частности, как отмечается, поражен командно-наблюдательный пункт противника в районе Некислицы Брянской области Российской Федерации.
  • Также нанесены удары по пунктам управления БПЛА противника в районах Голой Пристани Херсонской области и Клебан-Бика в Донецкой области.
  • В районе Сокологорска Луганской области поражена мастерская по производству и оснащению боеприпасов для тяжелых дронов противника.
  • В Донецкой области поражен полевой артиллерийский склад оккупантов в районе Приазовского и склад материально-технических средств в районе Клебан-Бика.

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Удары по скоплениям врага

Украинские воины также наносили удары по скоплениям личного состава противника в районах Малоконстантиновки Луганской области, Жеребянок Запорожской области, Яблоновки, Новоекономического и Богатыря Донецкой области, Волчанска Харьковской области, Сичневого Днепропетровской области, а также Троебортного Брянской области.

Уточнения относительно попаданий по нефтетерминалу "Таманьнефтегаз"

Кроме того, по результатам доразведки пораженного 13 июня 2026 года нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе населенного пункта Волна Краснодарского края РФ подтверждены повреждения трех резервуаров типа РВС-40000, трубопровода и наливных стендеров на причалах №5 и №6.

Терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Мощности объекта обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.

"Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", - отмечают в Генштабе.

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Автор: 

Генштаб ВС (8184) Херсонская область (5748) Скадовский район (11) Голая Пристань (4) Удары по РФ (1021) Краснодарский край РФ (75)
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Топ комментарии
+2
Це все зсвісно вражає але вже не вперше повторюється той же самий сценарій: короткостроковий успіх - кризис у ворога - адаптація - масштабна відповідь - погіршення ситуації в Україні. Так було і в другій половині 2022 року, і коли курську операцію починали, і потім коли павутину реалізували... Тепер ось дійшли до нпз, знову те ж саме - майже перемога, ось трошки - і знову перемога. І що далі?
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14.06.2026 12:39 Ответить
+2
Відкрию вам таємницю - завтра перемоги не буде. Її швидше за все взагалі не буде в класичному розумінні цього слова.
Але не радіти чергам та талонам на пальне в Московії, може тільки відвертий ждун та капітулянт.
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14.06.2026 12:53 Ответить
+1
А далі з Костянтинівкою не зрозуміло що. Там виходить у них пального вистачає.
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14.06.2026 12:48 Ответить
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Це все зсвісно вражає але вже не вперше повторюється той же самий сценарій: короткостроковий успіх - кризис у ворога - адаптація - масштабна відповідь - погіршення ситуації в Україні. Так було і в другій половині 2022 року, і коли курську операцію починали, і потім коли павутину реалізували... Тепер ось дійшли до нпз, знову те ж саме - майже перемога, ось трошки - і знову перемога. І що далі?
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14.06.2026 12:39 Ответить
А далі з Костянтинівкою не зрозуміло що. Там виходить у них пального вистачає.
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14.06.2026 12:48 Ответить
Відкрию вам таємницю - завтра перемоги не буде. Її швидше за все взагалі не буде в класичному розумінні цього слова.
Але не радіти чергам та талонам на пальне в Московії, може тільки відвертий ждун та капітулянт.
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14.06.2026 12:53 Ответить
Зрозуміло, пораділи, а що далі? Ми покращимо своє становище у майбутньому чи погіршимо? Куди ми рухаємося? Чи сенс у тому що не треба думати що буде далі - це неважливо? роби що маєш і будь що буде? - така стратегія? Просто зрозуміти намагаюся.
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14.06.2026 13:01 Ответить
Куди ми рухаємося?
Швидше за все до договорняка (компромісу) і схвальність цього договорняка серед українців, буде прямо пропорційна кількості зруйнованих на Московії підприємств.
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14.06.2026 13:08 Ответить
За законами стратегічного протистояння ми зараз спостерігаємо класику жанра - чергове підняття ставок перед можливими переговорами з метою посилення переговорних позицій (умовно кажучи кожна сторона намагається довести противника до такого стану коли він погодиться на виконання умов). За законами того ж жанру - противник буде намагатися досягти такої ж мети (звісно якщо в нього є засоби і можливості). Отже найближчим часом - наступні кілька місяців ми будемо спостерігати з боку противника максимальне намагання довести нас до такого ж стану до якого намагаємося довести противника ми. Ви впевнені що після завершення цього циклу ми опинимося в кращому становищі аніж зараз? чи принаймні не в гіршому, а наш ворог опиниться в критично важчому становищі аніж він знаходиться зараз і буде змушений виконати наші умови?
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14.06.2026 13:21 Ответить
Я вам ще раз повторюю:
Ми рухаємося
Швидше за все до договорняка (компромісу) і схвальність цього договорняка серед українців, буде прямо пропорційна кількості зруйнованих на Московії підприємств.
Це звісно ж не виключає сценарію повної капітуляції однієї зі сторін.
Вірогідність повної капітуляції України буде вищою, як не створювати москалям проблеми.
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14.06.2026 13:32 Ответить
Ви знову не зрозуміли про що я вам говорю - ви впевнені що після цього циклу баланс ресурсів зміниться на нашу користь? що відповідно дозволить змусити противника прийняти нашу переговорну позицію? Чи ми залишимося на цих же переговорних позиціях? Чи баланс ресурсів зміниться не на нашу користь і відповідно - наша переговорна позиція ще погіршиться? Як ви думаєте?
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14.06.2026 13:53 Ответить
Я б не був таким категоричним. Я б написав не ждун і капітулянт, а людина з "занадто" ( "паталогічно") розвинутим критичним мисленням і розумінням причинно-наслідкових звязків. Як дефіцит ( не повна відсутність) палива для цивільних орків і маштабні пожежі на нафтобазах і нпз впливають на здатність рашки вести війну? Перше: ніяк, а друге зменшило експорт на приблизно 20%. Зростання цін на енергоносії у світі це компенсувало. Тому і друге по факту ніяк. Але це беззаперечно краще, ніж взагалі нічого не вражати, а тупо красти всі гроші.
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14.06.2026 13:06 Ответить
Тобто немає сенсу радіти зменшенню аж 20% економічним спроможностям ворога?
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14.06.2026 13:16 Ответить
Дивний висновок. Радійте. Не відбулось зменшення економічної спроможності через зростання світових цін. Отже як ці приводи для радості вплинули на здатність рашки проводити війну в Україні? Критично, вагомо? Ні. Це зупинило просування окупантів? Ні. Можливо сповільнило? Можливо. Але це не точно. Військові експерти вважають, що обмежені українські ресурси потрібно спрямувати на ураження лише тих цілей, військових, можливо цивільних, які безпосередньо впливають на поточний перебіг війни.
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14.06.2026 13:59 Ответить
адаптація до відсутності бензина ?
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14.06.2026 13:00 Ответить
Типова ситуація на території андрофагів ******, яка проходить у них щоліта!! Московити палають…
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
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14.06.2026 12:49 Ответить
 
 