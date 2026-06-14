Поражены живая сила, пункты управления и склады противника. На "Таманьнефтегазе" повреждены 3 резервуара, - Генштаб
В ночь на 14 июня 2026 года и в течение предыдущих суток подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных объектов российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по пунктам РФ
- В частности, как отмечается, поражен командно-наблюдательный пункт противника в районе Некислицы Брянской области Российской Федерации.
- Также нанесены удары по пунктам управления БПЛА противника в районах Голой Пристани Херсонской области и Клебан-Бика в Донецкой области.
- В районе Сокологорска Луганской области поражена мастерская по производству и оснащению боеприпасов для тяжелых дронов противника.
- В Донецкой области поражен полевой артиллерийский склад оккупантов в районе Приазовского и склад материально-технических средств в районе Клебан-Бика.
Удары по скоплениям врага
Украинские воины также наносили удары по скоплениям личного состава противника в районах Малоконстантиновки Луганской области, Жеребянок Запорожской области, Яблоновки, Новоекономического и Богатыря Донецкой области, Волчанска Харьковской области, Сичневого Днепропетровской области, а также Троебортного Брянской области.
Уточнения относительно попаданий по нефтетерминалу "Таманьнефтегаз"
Кроме того, по результатам доразведки пораженного 13 июня 2026 года нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе населенного пункта Волна Краснодарского края РФ подтверждены повреждения трех резервуаров типа РВС-40000, трубопровода и наливных стендеров на причалах №5 и №6.
Терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Мощности объекта обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.
"Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", - отмечают в Генштабе.
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Але не радіти чергам та талонам на пальне в Московії, може тільки відвертий ждун та капітулянт.
Швидше за все до договорняка (компромісу) і схвальність цього договорняка серед українців, буде прямо пропорційна кількості зруйнованих на Московії підприємств.
Ми рухаємося
Швидше за все до договорняка (компромісу) і схвальність цього договорняка серед українців, буде прямо пропорційна кількості зруйнованих на Московії підприємств.
Це звісно ж не виключає сценарію повної капітуляції однієї зі сторін.
Вірогідність повної капітуляції України буде вищою, як не створювати москалям проблеми.
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!