Поражены живая сила, пункты управления и склады противника. На "Таманьнефтегазе" повреждены 3 резервуара, - Генштаб

В ночь на 14 июня 2026 года и в течение предыдущих суток подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных объектов российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удары по пунктам РФ

В частности, как отмечается, поражен командно-наблюдательный пункт противника в районе Некислицы Брянской области Российской Федерации.

Также нанесены удары по пунктам управления БПЛА противника в районах Голой Пристани Херсонской области и Клебан-Бика в Донецкой области.

В районе Сокологорска Луганской области поражена мастерская по производству и оснащению боеприпасов для тяжелых дронов противника.

В Донецкой области поражен полевой артиллерийский склад оккупантов в районе Приазовского и склад материально-технических средств в районе Клебан-Бика.

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Удары по скоплениям врага

Украинские воины также наносили удары по скоплениям личного состава противника в районах Малоконстантиновки Луганской области, Жеребянок Запорожской области, Яблоновки, Новоекономического и Богатыря Донецкой области, Волчанска Харьковской области, Сичневого Днепропетровской области, а также Троебортного Брянской области.

Уточнения относительно попаданий по нефтетерминалу "Таманьнефтегаз"

Кроме того, по результатам доразведки пораженного 13 июня 2026 года нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в районе населенного пункта Волна Краснодарского края РФ подтверждены повреждения трех резервуаров типа РВС-40000, трубопровода и наливных стендеров на причалах №5 и №6.

Терминал является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Мощности объекта обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.

"Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", - отмечают в Генштабе.

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