Уражено живу силу, пункти управління та склади противника. На "Таманьнефтегазі" пошкоджено 3 резервуари, - Генштаб

У ніч на 14 червня 2026 року та протягом попередньої доби підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових об'єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по пунктах РФ

Зокрема, як зазначається, уражено командно-спостережний пункт противника в районі Нєкіслиці Брянської області Російської Федерації.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА противника в районах Голої Пристані Херсонської області та Клебан-Бика на Донеччині.

У районі Сокологірська Луганської області уражено майстерню з виробництва та спорядження боєприпасів для важких дронів противника.

У Донецькій області уражено польовий артилерійський склад окупантів в районі Приазовського та склад матеріально-технічних засобів в районі Клебан-Бика.

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Удари по скупченню ворога

Українські воїни також били по зосередженнях особового складу противника в районах Малокостянтинівки Луганської області, Жереб'янок Запорізької області, Яблунівки, Новоекономічного та Багатиря Донецької області, Вовчанська Харківської області, Січневого Дніпропетровської області, а також Троєбортного Брянської області.

Уточнення щодо влучань по нафтотерміналу "Таманьнефтегаз"

Крім того, за результатами дорозвідки ураженого 13 червня 2026 року нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у районі населеного пункту Волна Краснодарського краю РФ підтверджено пошкодження трьох резервуарів типу РВС-40000, трубопроводу та наливних стендерів на причалах №5 та №6.

Термінал є одним із ключових експортних нафтових об'єктів рф у Чорноморському регіоні. Потужності об'єкта забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти та нафтопродуктів на рік.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - наголошують у Генштабі.

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