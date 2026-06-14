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Новини Знищення російських окупантів
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Уражено живу силу, пункти управління та склади противника. На "Таманьнефтегазі" пошкоджено 3 резервуари, - Генштаб

удари по рф

У ніч на 14 червня 2026 року та протягом попередньої доби підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових об'єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по пунктах РФ

  • Зокрема, як зазначається, уражено командно-спостережний пункт противника в районі Нєкіслиці Брянської області Російської Федерації.
  • Також завдано ураження пунктам управління БпЛА противника в районах Голої Пристані Херсонської області та Клебан-Бика на Донеччині.
  • У районі Сокологірська Луганської області уражено майстерню з виробництва та спорядження боєприпасів для важких дронів противника.
  • У Донецькій області уражено польовий артилерійський склад окупантів в районі Приазовського та склад матеріально-технічних засобів в районі Клебан-Бика.

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Удари по скупченню ворога

Українські воїни також били по зосередженнях особового складу противника в районах Малокостянтинівки Луганської області, Жереб'янок Запорізької області, Яблунівки, Новоекономічного та Багатиря Донецької області, Вовчанська Харківської області, Січневого Дніпропетровської області, а також Троєбортного Брянської області.

Уточнення щодо влучань по нафтотерміналу "Таманьнефтегаз"

Крім того, за результатами дорозвідки ураженого 13 червня 2026 року нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у районі населеного пункту Волна Краснодарського краю РФ підтверджено пошкодження трьох резервуарів типу РВС-40000, трубопроводу та наливних стендерів на причалах №5 та №6.

Термінал є одним із ключових експортних нафтових об'єктів рф у Чорноморському регіоні. Потужності об'єкта забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти та нафтопродуктів на рік.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - наголошують у Генштабі.

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Автор: 

Генштаб ЗС (8493) Херсонська область (6735) Скадовський район (11) Гола Пристань (4) Удари по РФ (1031) Краснодарський край РФ (75)
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Це все зсвісно вражає але вже не вперше повторюється той же самий сценарій: короткостроковий успіх - кризис у ворога - адаптація - масштабна відповідь - погіршення ситуації в Україні. Так було і в другій половині 2022 року, і коли курську операцію починали, і потім коли павутину реалізували... Тепер ось дійшли до нпз, знову те ж саме - майже перемога, ось трошки - і знову перемога. І що далі?
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14.06.2026 12:39 Відповісти
А далі з Костянтинівкою не зрозуміло що. Там виходить у них пального вистачає.
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14.06.2026 12:48 Відповісти
Відкрию вам таємницю - завтра перемоги не буде. Її швидше за все взагалі не буде в класичному розумінні цього слова.
Але не радіти чергам та талонам на пальне в Московії, може тільки відвертий ждун та капітулянт.
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14.06.2026 12:53 Відповісти
Зрозуміло, пораділи, а що далі? Ми покращимо своє становище у майбутньому чи погіршимо? Куди ми рухаємося? Чи сенс у тому що не треба думати що буде далі - це неважливо? роби що маєш і будь що буде? - така стратегія? Просто зрозуміти намагаюся.
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14.06.2026 13:01 Відповісти
Я б не був таким категоричним. Я б написав не ждун і капітулянт, а людина з "занадто" ( "паталогічно") розвинутим критичним мисленням і розумінням причинно-наслідкових звязків. Як дефіцит ( не повна відсутність) палива для цивільних орків і маштабні пожежі на нафтобазах і нпз впливають на здатність рашки вести війну? Перше: ніяк, а друге зменшило експорт на приблизно 20%. Зростання цін на енергоносії у світі це компенсувало. Тому і друге по факту ніяк. Але це беззаперечно краще, ніж взагалі нічого не вражати, а тупо красти всі гроші.
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14.06.2026 13:06 Відповісти
адаптація до відсутності бензина ?
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14.06.2026 13:00 Відповісти
Типова ситуація на території андрофагів ******, яка проходить у них щоліта!! Московити палають…
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
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14.06.2026 12:49 Відповісти
 
 